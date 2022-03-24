Ölümlü kavgaya ilişkin eski futbolcu Öztürk'ün yargılanmasına devam edildi

Sancaktepe'de yol verme kavgasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanık Sezer Öztürk ile tutuklu sanık Ömer Genç katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile diğer müştekiler de hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk, cinayet anını görmediğini, olay günü hayvanat bahçesine gittiklerini, Paşaköy'de 1 aylığına ev kiraladıklarını, eve yaklaştıkları esnada bir grubun yolu kapattığını gördüklerini, eşinin yol istediğini, karşı tarafın ise "bekle lan açacağız" şeklinde cevap verdiğini anlattı.

Tanık Özlem Öztürk, eşinin tekrardan karşı taraftan yol istediğini belirterek, "Karşı taraftan biri küfür ederek burası Almanya mı dedi. Eşim bu şekilde konuşmayın yolu açın geçeyim dedi. Arabada bebeğimiz de vardı. Küfür etmeye devam ettiler. Bu sırada şahıslardan biri arka kapıyı zorladı. Bebeğimiz bakıcının kucağındaydı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı. Arkadan biri de sandalye fırlattı kafasına, eşim sersemledi. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı." dedi.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Sanık Ömer Genç araçtan inince 1-2 el havaya ateş etti. Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime duyduklarıma inanamadım. Eşimi ve Ömer'i darbetmeye başladılar. Oğlum o sırada diğer arabadaydı. Koşarak yanıma geldi. Babamı öldürüyorlar anne diye bağırdı. Arkadan bir kamyonetin eşimin üzerine doğru sürdüğünü gördüm. Eşim kendini kenara doğru itti. Sonra kalabalık bir anda dağıldı. Eve gittiğimizde eşimin kafası yarılmıştı, göğsü parçalanmıştı. İnanılmaz bir kanaması vardı. Kusmaya başladı. Başı dönüyordu. Hemen hastaneye gitmek için evden çıktık. Bu sırada komşular yardıma geldiler. Çocuklarım olduğu için ben gidemedim. Sonra hastaneye gittiler. Sonrasında yaşananları görmedim."

Tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Ömer Genç'in eşi Dilara Karayay da 20-30 kişilik bir grubun, eşi ile sanık Sezer Öztürk'e saldırdığını anlatarak, eşinin canını kurtarmak için çakı çıkardığını, daha sonra arabaya dönerek araçta bulunan silahı alarak havaya 2 el ateş açtığını, karşılarındaki kişilerin araçlarda bulunan kadın ve çocukları umursamadıklarını, eşinin havaya ateş açmasıyla grubun biraz dağılmaya başladığını ifade etti.

Karayay, "Daha sonra kamyonete bindiler, içlerinden biri, 'ez şunları artık' diye bağırıyordu. Alkollülerdi zaten. Biz arabaya binerek eve gittik. Eşimin kafası kanıyordu. Evden çıkarken komşular geldi. Sezer bey polisi arayın siz ailemin yanında kalın dedi. Komşular bizim yanımızda kaldı, onlar çıktı." diye konuştu.

Sezer Öztürk'ün çocuğunun bakıcısı Ayşe Güçlü ise mahkeme heyetinden sesinin kısık olduğunu belirterek, "Sesim için özür dilerim, o gün kaybettim." dedi.

Aracın arka tarafında oturduğunu anlatan Güçlü, "Sezer bey arabadan indi. Sezer beyi ve Ömer beyi darbettiler. Çok kötü bir andı. Baya devam etti, bitmeyen saatlerdi. 6 senedir yanlarında çalışıyorum. Burada olmaktan çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Diğer tanık Özkan Ö. ise yumruğu atanın maktul Halil İbrahim Scholten olduğunu söyleyerek, "Sezer Öztürk'ün kafasına sandalyeyi Duran Genç atmış. Ben sadece duydum, görmedim. Ayırmaya çalıştım." dedi.

Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık Sezer Öztürk, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürerek, "Tanıkların bir kısmı ayırmaya çalıştık falan diyorlar, yalandır. Kimse bizi ayırmaya çalışmadı. Aksine saldırdılar. Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, eşimi ve çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile köşeye sıkıştırsanız cırmık atar." diye konuştu.

Hiçbir canlının kendisine yönelen şiddete kayıtsız kalamayacağını anlatan sanık Öztürk, kendisinin bu şahıslarla hiçbir ortak noktasının olmadığını belirterek, "Hastaneye gidiyorum yolumu kesiyorlar. Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne, bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim." savunmasında bulundu.

Duruşmada söz alan sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar için istenen tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekilerin yolun açılması konusunda tartışma ve arbede yaşadıkları belirtilerek, Sezer Öztürk'ün ailelerini bıraktıktan sonra araçla Halil İbrahim Scholten'ın bulunduğu yere gittikleri kaydedildi.

İddianamede, aracı gören Scholten'ın geri dönerek bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bu sırada Öztürk'ün araçtan inerek Scholten'ın arkasından koşup hedef gözeterek 6 el ateş ettiği aktarıldı.

İddianamede sanık Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanık Ömer Genç'in "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.