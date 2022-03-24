Validen tehdit edilen doktora destek: Bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kadınhanı ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yaralananlara müdahalesinde tehdide uğrayan sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şiddete maruz kalan ve ölümle tehdit edilen doktor ve sağlık çalışanları, yaşananları Vali Özkan ile paylaştı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü aktaran Özkan, doktora ve sağlık çalışanlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Özkan, sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınhanı'nda yaralılara müdahale eden hekim ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kaldı. Bu hadiseyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Her türlü idari ve adli soruşturmayı etkin şekilde yapacağız. Konya Valisi olarak bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim. Orada bulunan hekim ve sağlık çalışanlarımız çok zor bir ortamda, gerçekten olağanüstü derecede cesaret ve ferasetle yaralılara müdahale etti. Kendilerine şiddet uygulayan kişilerin yakınlarına tereddüt etmeden tıbbi müdahalede bulunarak yüksek derecede bir fedakarlık örneği gösterdiler. İnşallah bu tür bir olaya hiçbir sağlık çalışanımız bir daha maruz kalmaz."

Vali Özkan, fedakarlıklarından dolayı doktora ve sağlık çalışanlarına başarı belgesi takdim etti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, zanlı N.T'nin Kadınhanı Devlet Hastanesinde doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yü silahla ateş ederek öldürüp, doktoru diğer hastaları bırakıp babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği ileri sürülmüştü.