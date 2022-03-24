Araç satışı vaadiyle dolandırıcılıktan 32 kişi hakkında dava açıldı

İstanbul'da araç almak isteyen kişilerin güvenini kazanarak, vadettikleri araçları teslim etmeyip 54 müştekiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ikisi suç örgütü yöneticisi 32 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1088 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 32 sanık ve 54 müşteki yer aldı.

İddianamede, İstanbul'da dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek maksadıyla belirli bir organizasyon içerisinde hareket eden sanıkların paravan olarak oluşturulan şirketler üzerinden faaliyet gösterdikleri belirtildi.

İlk aşamada müştekilere tanıdıkları vasıtasıyla ulaşıp güvenlerini kazanan sanıkların vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle müştekilere sattıkları aktarılan iddianamede, sanıkların müştekilere WhatsApp uygulaması üzerinden araç ve fiyat listesi gönderip araç teklifinde bulundukları aktarıldı.

İddianamede, gönderilen listeden beğendiği araçları almak isteyen müştekilerle anlaşan sanıkların öncelikle araç bedeli ve komisyon olarak araç bedelinin yüzde 10'unu peşin olarak oluşturdukları paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları ifade edildi.

Sanıkların müştekilerden araç ücretleri ve komisyon bedellerini peşin olarak aldıktan sonra çeşitli bahaneler öne sürerek vadettikleri araçları teslim etmedikleri anlatılan iddianamede, sanıkların aldıkları araç ve komisyon bedelleriyle kayıplara karıştıkları anlatıldı.

- Elde edilen paralar kaynak havuzunda toplandı

Soruşturma sürecinde, sanıkların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde dolandırıcılık suçundan elde edilen maddi menfaatin örgüt yöneticilerinin uhdesinde bulunan kaynak havuzunda toplandığı belirtilen iddianamede, müşteki ve eylem sayısının 54 olduğu kaydedildi.

İddianamede, belirli bir organizasyon dahilinde hareket eden sanıkların dolandırıcılık eylemlerini örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri belirtilerek, suç örgütü yöneticileri sanıklar Eren Koç ve Onur Apaydın'ın örgüt içerisindeki görev dağılımı yaptığı ve hedef olarak seçilecek mağdurları belirlediği aktarıldı.

Bazı sanıkların örgüt içerisindeki iş bölümüne göre örgüt üyesi sıfatıyla bu eylemlere katıldıkları anlatılan iddianamede, bazılarının da müştekiler için aracılık yaparak örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt faaliyetine katıldıkları belirtildi.

- Sanıklar toplam 30 milyon lira menfaat elde ettiler

İddianamede, sanıkların 54 müştekiden toplamda 30 milyon lira para aldığı belirtilerek, sanıkların bu paraları yüksek meblağlar kazandıran gece kulübü, arsa, cep telefonu, araba, kripto para ve hayvan çiftliğine yatırdıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Eren Koç ve Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 328 yıldan 1088 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Diğer sanıkların da "örgüte üye olmak", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "dolandırıcılık" suçlarından değişen sürelerde hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın duruşması ilerleyen günlerde Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.