AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İHA, SİHA, Altay tanklarımız bizim yüz akımız. Dünyaya satıyoruz bunları." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Özhaseki, Valiliği ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçen ve İl Başkanı Faruk Kılıç ile partililerle bir araya gelen Özhaseki, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, hayatın hep bir mücadeleyle geçtiğini ancak mücadeleyle geleceği inşa edebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin ayrım yapılmaksızın, ideolojik davranmadan hizmetin nasıl yapılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibinden tanıdığını kaydeden Özhaseki, gayret ve iyi niyetle önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında her alanda Türkiye'nin kaderini değiştiren çalışmalar yapıldığını anlatan Özhaseki, geçmişte hastanelerde para ödeyemediği için rehin alınmış insanları gördüklerini söyledi.

Şimdi 17 şehir hastanesinin olduğunu ifade eden Özhaseki, 13 şehir hastanesinin inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Dar gelirli gidiyor. Çok küçük paralarla orada tedavi oluyor. Kovid-19 döneminde vatandaşlarımız bir tek kuruş ödemeden tedavi olup gidiyorlardı. ABD'de bu işin tedavisinin 25-30 bin dolar, Avrupa'da ambulansların içinde insanların bir gün beklediği ve öldüğü, toplu ölümlerin yaşandığı, ilaç bulunamayan bir ortamda bizim hastanelerimiz, kardeşlerimizim emrindeydi ve bizim yüz akımız olarak bu tedavileri yaptılar."

Muhalefetin şehir hastaneleri, köprü, havalimanları, Marmaray gibi hayırlı işlere hep karşı çıktığını söyleyen Özhaseki, "En son Çanakkale Köprüsü yapıldı, seslerini çıkaramadılar. Buna da '5 müteahhit' falan demeye başladılar. Orada 2 Koreli var, yapan yerli firmalardan bir tanesi eski CHP milletvekili, biri de Nihat Özdemir. Başka insanlar vardı ihalelere girdiler de onların elinden mi alındı? Daha düşük fiyat verenler vardı da onlara verilmedi de özellikle bunlara mı verildi? Hayır. İftira, at atabildiğin kadar. Bütün hayırlı işlere de karşı çıkmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle milli savunma sanayisinde milli ve yerli silahların ülkenin yüz akı olduğunu aktaran Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amerikalılar paramızla alacağımız silahı bile vermezlerdi bize. Aynı adamlar, bölücü örgütü PKK'lılara bedava veriyorlar. Şimdi kendi yaptığımız silahlarımızla savaşıyoruz. İHA, SİHA, Altay tanklarımız bizim yüz akımız. Dünyaya satıyoruz bunları."

Eğitim, ulaşım, enerji gibi her alanda yatırım yaparak ömürlerinin hizmetle geçtiğini dile getiren Özhaseki, Türkiye'deki vesayet rejiminin belalı güçlerine karşı ayakta duran yürekli liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

"Bizim dönemde özgürlükler de genişletildi. Çok şükür şimdi özgürlükler ortamı var." ifadelerini kullanan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Özgürlükler derken sadece başörtülü kız kardeşlerimizi kastetmiyorum. Onun dışında bir vatandaş 'Ben Arap'ım', 'Ben Kürt'üm' diyemiyordu. Dilini konuşturmuyorlardı. Bir vatandaş Alevi olduğunu söylemiyordu. 4 kişi bir araya gelip kitap okuyamıyordu. Bunların hepsini gördük."

Özhaseki, 6 siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Karşı tarafa baktığımızda 6 tane parti, bir de gözükmeyen, masanın altında yer alan, milleti kandırarak 7. partiyi oraya eklemediler. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye'nin iyiliği için bir proje duydunuz mu? Gelecekle ilgili herhangi bir şey ortaya koydukları bir program duydunuz mu? Hayır. Bir tek istekleri var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun. Bunun için iş birliği yapmayacakları kimse kalmadı. Yapacakları hiçbir şey yok. Nasıl oturacaklarını 1 ayda karar verenler, bu ülkenin sorunlarına kaç asırda karar verirler ki. Her biri birbirinden faklı olan, dünya görüşleri bile şimdiye kadar hiç uyuşmamış olanlar, yolları kesişmemiş adamlar nasıl gelip bu ülkede bir medeniyet inşa edecekler ki? Ama yıkmak üzere anlaştılar."

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da birer konuşma yaptı.