Azerbaycan'da PKK projesi! Hain planlar yine devreye girdi

KARABAĞ'daki 30 yıllık Ermeni işgaline son veren Azerbaycan'a terör örgütü PKK benzeri bölücü tuzak kuruluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimine Azerbaycan yönetimi destek vermedi. Bakü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini deklare etti ve Ukrayna'ya yönelik birçok yardım faaliyeti resmi destek gördü.

"Merkez üs Moskova'da"

Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan kamuoyu ve resmi tutumun zıddına Talışları temsil ettiğini iddia eden bir grubun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Rus Büyükelçiliğine çelenk koyduğunu ve Rusya'ya destek açıklaması yaptığını kaydetti. Bu tutumun bir tür meydan okuma olduğunu belirten Şahinoğlu, şunları söyledi:

"Talış milleti genel itibarı ile vatanseverdirler. Hatta son Ermeni işgaline karşı verilen Karabağ savaşında 600'den fazla Talış kardeşimiz şehit düştü. Ancak tıpkı genelde vatanını ülkesini seven Kürtlerin çokluğuna rağmen ortaya çıkarılan PKK terörü örneğinde olduğu gibi harici güçler tarafından burada da ayrılıkçı bir unsur üretmeye çalışıyorlar. Talışların Azerbaycan aidiyeti çok güçlüdür. Bu sebeple bölücü yapı ağırlıklı olarak Rusya, Ermenistan ve Avrupa'da kurulan dernek, televizyon ve benzeri yapılanmalarla taraftar toplamaya çalışıyor. Şu an başlarında eski Azerbaycan ordusunda albay olarak görev yapan Alikram Gumbetov var. Gumbatov, Rusya'nın başkenti Moskova'da ancak Hollanda, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile Ermenistan'da ona destek veren isimler görev yapıyor. Rusya, stratejik hamle olarak Azerbaycan'ın güneyinde ayrılıkçılığı yeşertmek istiyor. Bölgede yaşayan insanlara Rus vatandaşlığı veriyorlar. Tıpkı Donetks, Lugansk, Kırım ve Osetya'da olduğu gibi müdahaleye uygun bir zemin hazırlamak istiyorlar. İki ülke arasında imzalanan stratejik müttefiklik anlaşması Rusya tarafından bu olay özelinde ihlal ediliyor. Rusya'nın şu an Moskova'daki bölücüleri teslim etme zorunluluğu var."