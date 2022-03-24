'Türkiye NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor'
NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Erdoğan: Genel sektereri zor dönemdeki çalışmaları için tebrik ediyorum.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mart 2022 19:49
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Genel sekreteri zor dönemdeki çalışmaları için tebrik ediyorum."
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki kararımızı belirttim."
"Bu süreçte Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor."
"İki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ediyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attık."
"İnsani yardım konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız