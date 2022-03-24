Eski Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Gül'ü valilik binası önünde Vali Davut Gül, Fatma Şahin, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Gül, bir süre Vali Gül ve beraberindekilerle görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Gül, burada Belediye Başkanı Fatma Şahin ile sohbet etti.

Gül, burada, Gaziantep'e hizmet etmenin kendisine büyük gurur ve onur yaşattığını söyledi.

Valilik öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarla Gaziantep'teki 2 milyon vatandaşa hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki vatandaşımızın 365 gün yanında olmak, onların dertleriyle hemhal olmaktır. Gaziantep'in sorunlarını çözmek için büyük bir gayret gösterdik. En büyük makam Gaziantep'imize, ülkemize hizmet etmektir. Onlara hizmet etmek için yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, şehrimiz ve ülkemiz çok güzel hizmetler kazandı. Bu 2023 sonrasında yine devam edecek."

Fatma Şahin de Abdulhamit Gül'ün kentteki çalışmalara büyük katkısı olduğunu ifade etti.