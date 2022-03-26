MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin "Belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 92. maddesinde; "(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür." hükümlerine göre belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Diğer görevler" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Rehber öğretmen/psikolojik danışman merkezi sınavlarda görev alabilir ve istemesi halinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerden hareketle; Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan görüş yazısında; "Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev alabileceği değerlendirilmiştir." açıklamasında bulunulmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR