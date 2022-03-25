Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Bu formayı şerefle, namusla son güne kadar taşıdığını düşündüğünü ifade eden tecrübeli forvet, ''Bir bayrak değişimi gerekiyor. Kesin kararım ve duygusal olarak bunu vermiyorum. Ne bir sitem, ne penaltıyla ilgili değil. Duygusal değil, mantıkla verilmiş bir karar. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takım 'da kaptan Burak Yılmaz, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ay-Yıldızlı formayla son maçına çıktığını vurgulayan 36 yaşındaki golcü, bir bayrak değişiminin gerektiğini ifade ederek Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

Burak Yılmaz, A Milli Takım'la ilk maçına 12 Nisan 2006'da Azerbaycan karşısında çıktı.

'Bir bayrak değişimi gerekiyor'

Maç sonu duygu patlaması yaşadığını dile getiren yıldız forvet, ''Daha fazla uzatmadan söyleyeyim bugün benim son maçımdı. Milli Takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar Dursun, dışarda olan Halil, Cenk, Kenan Karaman var. Nasıl bizler bunu devraldıysak onlara bu bayrağı, formayı bırakıp onlara dışardan destek vermek istiyorum. Üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu formayı şerefle namusla taşıdığımı düşünüyorum. Çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, milli formayla çıktığı 77 maçta 31 gol, 8 asistle oynadı.

'Ne bir sitem, ne penaltıyla ilgili değil'

Milli Takım'ı bırakma kararını duygusal bir şekilde almadığını söyleyen Yılmaz, "Duygusal karar değil. Yarın 3 forvetimiz sakatlanır, 2 tanesi korona olur, bana çok ihtiyaç olursa, ekstrem durumlar olur, o zaman istenirse yardımcı olurum. Kesin kararım ve duygusal olarak bunu vermiyorum. Mantıkla veriyorum. Bir bayrak değişimi olmalı. Genç arkadaşlarımız da formda. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ne bir sitem, ne penaltıyla ilgili değil. Duygusal değil, mantıkla verilmiş bir karar. Kardeşlerimizin gerekeni yapacağını düşünüyorum" dedi.