Mesleki eğitimde 'sanal' dönem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı riskli mesleklerde artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarını kullanarak eğitim yapılacağını söyledi. Özer, "İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık, madencilik gibi alanlarda uygulamaya başladık. Sanal gerçeklikle ilgili alt yapıyı kurma, geliştirme, dijital içerikler oluşturma ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Metaverse eğitimi için de çalışma devam ediyor." dedi.

HEDEFİMİZ 1 MİLYON ÇIRAK

Öğretmenlik mesleki gelişimi için bu yılki bütçenin 282 milyon olduğunu söyleyen Özer, okulların kendi ihtiyaçlarına göre eğitim planlaması yapılacağını söyledi. İşletmelerin usta öğretici ihtiyacını karşılamak için de iyileştirme yapıldığını aktaran Özer, "2022 yılındaki hedefimiz 1 milyon çırak. Gıda teknolojisinde, metal sanayinde çırak sayısı 4-5 kat arttı." diye konuştu.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Matematikte öğretme yaklaşımını değiştireceklerini bildiren Özer, şunları söyledi: Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir matematik yaklaşımı tasarlıyoruz. Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında farklı etkinliklerle öğrenilecek şekilde. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak.

Yasemin Asan