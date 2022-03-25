Rıdvan Dilmen: Türkiye'nin en iyi penaltıcısı, penaltıyı attı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi

A Milliler, Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti.

Maçın ardından Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyle ilgili yorumda bulundu.

"BURAK YILMAZ'IN TÜRK FUTBOLUNA KATKISINI TARTIŞMAYALIM"

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaldı oldu. Dilmen konuyla alakalı,

"Penaltıyı, son yıllarda gördüğüm en iyi penaltıcı attı. Burak Yılmaz'ın Türk futboluna katkısını hiç tartışmayalım.

Son 17 penaltısını gole çevirmiş, olmadı işte...

Burak Türk futbolunu gördüğü son 15 yılın en iyi santrforu. Gerçekçi olalım, bizim takım ikinci yarı top oynamadı. Ah be ne gol kaçtı dediğimiz bir pozisyon yok ikinci yarı. Ben her milli futbolcuya gurur duyarım. Birinci de olsa sonuncu da olsa duyarım. Bize 2-2 için acayip bir fırsat geldi ama değerlendiremedik. ifadelerini kullandı.