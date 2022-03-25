Şeker fiyatlarındaki inceleme fiyatları düşürd

Ayçiçeğinden sonra şekerdeki fahiş fiyat oyunu deşifre olunca art arda harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı stokçularla ilgili inceleme başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı şeker üreticisi firmaları uyardı. Özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL'ye indirdi. Türkşeker de açıklama yaparak, 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunduğunu açıkladı.

Özellikle gıda sanayicisinin kullandığı şekerin fiyatı üç kat artmıştı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 çuval toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan şekerin fiyatı 800 TL'ye kadar yükseldi. Özelleştirilen şeker fabrikalarının hem kendi ürettikleri hem de devlete ait fabrikalardan aldıkları şekeri 690 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla piyasaya vermeye başladıkları belirtildi. Türkşeker stoklarının ağustos ayına kadar yeteceği söylenmesine rağmen piyasada fiyatların spekülatif şekilde artması dikkat çekti.

STOKÇUYA İNCELEME

Fabrikaların, özellikle sanayicilere yüksek fiyatlı şeker sattığına yönelik haberlerin üzerine Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarında inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.

ŞİRKETLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı ise şeker üreticisi firmaları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır. Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır.

Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumunda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

200 BİN TONLUK FAZLA ŞEKER VAR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) de 2021-2022 üretim döneminde 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacmin 2.9 milyon tona ulaştığını belirterek, "Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.