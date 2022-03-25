Uludağ'da ayı paniği
Uludağ Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da aç kalan ayılar, oteller bölgesine indi.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Mart 2022 08:04
Uludağ'da konaklayan 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden çıktı. Çok geçmeden yol kenarındaki iki çöp konteynerinde yiyecek arayan iki ayıyla karşılaşan gençler şaşkına döndü.
Ayılarla bir anda göz göze gelen gençler büyük korku ve panik yaşadı. Aç kalan ayılar, gençlere doğru koşmaya başladı. Dehşeti yaşayan 5 genç, kaldıkları otele doğru hızla kaçtı. Otele doğru koşarken kaygan zeminde yere düşen gençlerden Barkın Kaya yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaya, "Neyse ki ayı bizi ısrarla kovalamadı. Onlar da ağaçların oraya doğru kaçtı ama çok korktuk" dedi.
TUNA ÇAMMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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