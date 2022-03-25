Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.