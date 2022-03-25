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Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8170 liradan, avro 16,3420 liradan güne başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 11:06
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Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,82 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün dar bant içindeki seyrine devam eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 14,8233'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 artışla 16,3480'den, sterlin/TL yüzde 0,07 yükselişle 19,5610'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 98,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,1030'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesi'ndeki temaslarından çıkan kararların güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını belirtti.

Biden ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptığı ortak açıklamada ABD'nin 400'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başladığı anımsatılarak, AB Komisyonunun yetkileri doğrultusunda benzer önlemleri desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamalar sonrası altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 artışla 1.958 dolara yükseldi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonda devam eden sözle yönlendirmeleriyle, mayısta 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yüzde 71'e çıktı.

Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5 ve 98,2 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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