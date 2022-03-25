2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1), 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacağı bildirildi.
DUYURU
(25 Mart 2022)
2022-İSG/1 Sınavı Başvurularının Alınması
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1), 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 25 Mart - 04 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İSG kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-İSG/1: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri