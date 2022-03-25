Üç kuruşluk yeşil tişört 10 bin dolarlık monta karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Ana sayfaHaberler Dünya

Üç kuruşluk yeşil tişört 10 bin dolarlık monta karşı

Takım elbisesini kenara atan Zelenski, uluslararası toplantılarda dahi giydiği tişörtle aslında kendi halkına mesaj veriyor. Davranış ve sözlerinin yanı sıra kıyafetleriyle de kendisini gösteriş sevdalısı Putin'e karşı konumlandırdı

Eklenme : 25 Mart 2022 10:23
Yazdır
Üç kuruşluk yeşil tişört 10 bin dolarlık monta karşı

Volodimir Zelenski'nin üzerindeki tişört başlangıçta bir tişörten ötesi değildi; basit, zeytin yeşili bir tişört. Askeri kıyafetlerin içine, antrenmanlarda giyilen, hafta sonlarında dolabın ücra köşelerinden çıkarılan tişörtlerden.

Ukrayna lideri lacivert takımlarını ülkesine seslendiği videolarda giydiği bu tişört için terk etti. Avrupa ve İngiltere parlamentolarına, Amerikan Kongresi'ne yaptığı konuşmalarda, hafta sonu CNN ile yaptığı röportajda hep bu tişörtü giydi. Tişört dört hafta içinde bir tişört olmaktan öteye geçti: Artık Ukrayna halkının gücünün ve vatanseverliğinin bir sembolü.

Golyat ve David gibi

Sokaklarda cansız yatan bedenler, bombalanan tiyatro binaları ve apartmanlarla birlikte ülkedeki çatışmaları tanımlayan görüntülerden biri oldu tişört. Rus Golyat ile Ukraynalı David arasında geçen kibir ve kahramanlık anlatısının kumaştan metaforu.

Tişört, Zelenski'nin sıradan bir insan olduğunu anımsatıyor. Kendisiyle sokaklarda savaşan yurttaşları ve askerler arasında bir köprü. Liderlerinin de onlarla benzer sıkıntılar paylaştığının simgesi. Churchill'in II. Dünya Savaşı'nda bombalanmış Coventry kentine ziyaretinde giydiği siyah şapkası, paltosu ve papyonun tersine Zelenski başkomutan olarak belki de en erişilebilir giysi olan tişörtü seçti.

Zelenski ABD Kongresi'nde hitap ettiğinde iktisatçı Peter Schiff bir tweet paylaşarak "Ukrayna Başkanı'nın bir takım elbisesi yok mu?" dedi. Schiff esasında meseleyi hiç anlamamıştı.

Tişört Zelenski'nin hitap ettiği kişilere karşı bir saygısızlık değil, onun temsil ettiği kişilere saygı ve bağlılığının bir işareti, vatandaşlarının kapılarının hemen dışında neler olup bittiğine dair bir hatırlatmaydı. Taktığı haçın da Ukrayna ordusunun nişanı olduğunu belirtmekte fayda var.

Eski bir aktör olan Zelenski kıyafetlerin karakteri yansıttığının ve bir propaganda biçimi olarak kullanılabileceğinin açıkça farkında. Ne de olsa müzik, film ve edebiyat gibi kıyafetler de uzun zamandır siyasi mesajlar vermek ve insanların fikirlerini etkilemek için kullanılıyor.

Castro yeşili

Sovyetler Birliği'ni istikrarsızlaştırmak isteyen CIA 1950'lerde ve sonrasındagizlice Doktor Zhivago romanını dağıtırken ya da Soğuk Savaş sırasında Berlin Duvarı'nı parçalamak için yine gizlice rock'n roll'u kullanırken aslında aynı yönteme başvuruyordu. Fidel Castro'nun üniforma olarak haki yeşil gömlek ve şapka seçmesi, Çin Komünist Partisi'nin "Mao üniformasını" tercih etmesi kıyafetlerin önemini gösteren başka örnekler. Amaç liderlerle halklı birleştirmek. George W. Bush'un Irak Savaşı'nda zafer ilan etmek için USS Abraham Lincoln uçak gemisine askeri uçuş üniformasıyla iniş yaptığını da unutmamalı.

Kıyafetler, tanımadığımız kişileri bize tanıdık kılabilir, onlarla ortak noktalar bulmamızı sağlayabilir. Kaç kişinin basın fotoğraflarındaki kıyafetleri nedeniyle tanınır hale geldiğini bir düşününün: 2019'daki Sudan protestoları sırasında arabanın üzerinde duran "beyaz entarili kadın", 1989'da Tiananmen Meydanı'na giren tankların önünde duran "beyaz gömlekli adam", 2013'te İstanbul'daki Gezi Parkı gösterileri sırasında polis tarafından üzerine tazyikli su sıkılan "kırmızı elbiseli kadın". Bu kişiler bireysel kahramanlıklar sergileseler de bundan daha fazlasını temsil ediyor, herkesin içindeki kahramanlığın bir örneğine dönüşüyor.

Sıradan kahramanlar

Kıyafetleri aracılığıyla onlarla ilişki kuruyoruz. Bu fotoğrafların gücü ülkesi veya durumu ne olursa olsun neredeyse herkesin dolabında bulunan bir giysiyi giyen sıradan bir insanı farklı bir durumda yakalamasından geliyor.

Zelenski giyimiyle, davranışlarıyla ve sözleriyle kendisini diğer taraftaki adama karşı konumlandırdı: Gösterişli, yaldızlı sarayları ve lüks markalara olan sevgisiyle ünlü, Cartier güneş gözlükleri ve Patek Philippe saatlerinden ayrılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Putin 18 Mart'ta Moskova'da Rusya'nın Kırım'ı ilhakını ve "evrensel değerleri" kutlayan bir miting sırasında kalabalığa hitap ederken bile 10 bin doları aşkın fiyatlı Loro Piana montunu giyiyordu. Mitingin ardından change.org adlı internet sitesinde bir dilekçe kampanyası başlatılarak markanın sahibi LVMH'den müşterisini kınaması istendi. Putin'in üzerinde Kiton marka, balıkçı yaka bir kaşmir kazak da vardı. Bunlar zenginliğinin sembolleriydi. Rus devlet başkanının tercihleri yardımcılarına ilham oluyor. Mesela GQ haberine göre Çeçen lider Ramazan Kadirov Prada marka postal giyiyor.

Kumaşa yazılmış bir güç diyalektiği bu: Elitist, halk adamına karşı; yani tez ve antitez. Bu durumu herkesten çok Marx anlardı.

Vanessa Friedman / The New York Times

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Dünyada 40,3 milyon kişi modern köle olarak tanımlanıyor
Dünyada 40,3 milyon kişi modern köle olarak tanımlanıyor
Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi
Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi
Biden, Rusya'nın kimyasal kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı
Biden, Rusya'nın kimyasal kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı
Olağanüstü NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayımlandı
Olağanüstü NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayımlandı
Bir ülkede daha maske zorunluluğu tamamen kaldırılacak
Bir ülkede daha maske zorunluluğu tamamen kaldırılacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi
Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
1000 Komiser Yardımcısı alınacak
1000 Komiser Yardımcısı alınacak
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası
Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?
Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı
Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 31 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Covid-19 geçirenlerin diyabet riski
Covid-19 geçirenlerin diyabet riski
ABD?de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi.