2021-DUS ek tercihleri alınacak
2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) Ek tercih işlemleri, 25 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
DUYURU
(25 Mart 2022)
2021-DUS Ek Tercihlerinin Alınması
2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) Ek tercih işlemleri, 25 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2022 günü saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme işleminde, 2021-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DUS ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-DUS: Ek Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Ek
Tercih Kılavuzu
Tablo-2
Tablo-4