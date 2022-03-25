Canlı hayvan fiyatları yüzde 22,25 arttı

Türkiye'de kültür sığır fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,46 artarak 9 bin 381 liraya, yerli sığır fiyatı yüzde 16,04 artışla 7 bin 26 liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla kültür sığır fiyatı yüzde 18,46 artarak 9 bin 381 lira, yerli sığır fiyatı yüzde 16,04 yükselerek 7 bin 26 lira ve kültür melezi sığır fiyatı yüzde 15,88 artarak 7 bin 593 lira oldu.

Küçükbaş hayvanlardan yerli koyunun fiyatı yüzde 20,48 yükselerek 1466 liraya, merinos kuzunun fiyatı yüzde 25,81 artarak 1266 liraya ulaştı.

Koyun sütünün kilogram fiyatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 38,45 artarak 5,58 liraya, inek sütünün fiyatı da yüzde 25,77 artışla 2,77 liraya çıktı.

- Canlı hayvan değeri yükseldi

Canlı hayvan değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,25 artarak 238,68 milyar liraya ulaştı.

Büyükbaş hayvanların değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,6 artışla 79,23 milyar lira oldu.

Bu dönemde kümes hayvanlarının değeri de yüzde 11,22 yükselerek 9,83 milyar liraya çıktı.