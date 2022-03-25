Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor

Emlakjet, alternatif ödeme planlarının konut projelerine ilgiyi artırdığını duyurdu.

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanındaki hareketler doğrultusunda hazırladığı şubat ayı emlak verilerini açıkladı.

Buna göre, en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Aydın, Tekirdağ, Konya, Mersin ve Adana olarak sıralandı.

Türkiye'nin en çok konut aranan ilçesi şubatta Beylikdüzü oldu. Onu, Ankara'dan Çankaya ve Keçiören takip etti. Sancaktepe'nin 7'nci, Bursa Osmangazi'nin 9'uncu, Ankara Sincan'ın 10'uncu sırada yer alması büyük şehirlere artan ilgiyi ortaya koydu.

Emlakjet'in şubatta gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise satılık konut projesi arayan kullanıcılara tercihlerini soruldu. Buna göre, satılık konut projesi arayan kullanıcıların yüzde 83'ü oturmak, yüzde 17'si ise yatırım için arama yapıyor.

Oturmak için konut projesi arayanların "konut projelerinde yaşamak isteme sebepleri" arasında "alternatif ödeme planları" yüzde 39 ile birinci sırayı aldı. İkinci sırada yüzde 27'lik oranla "güvenlik, bakım, otopark gibi konuları içeren gelişmiş site hizmetleri" gelirken, "sosyal imkanlar" yüzde 18 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yatırım için konut projesi arayan kullanıcıların da tercih sebepleri arasında ilk sırayı yüzde 41 ile "alternatif ödeme planlarının" aldığı görüldü.

- Büyük şehirlerde çeper ilçeler yükseliyor

Açıklamada şubat ayı verilerine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, 2022'nin ilk aylarında orta hareketlilikte bir piyasa ile karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Talebin nispeten düşük olduğu ayların, özellikle yatırımcılar için iyi pazarlık fırsatları sunduğunu aktaran İdikat, şu ifadeleri kullandı:

"Raporumuza göre en çok konut aranan bölgelerde büyük şehirlerdeki çeper ilçeler dikkati çekmeye devam ediyor. En çok konut aranan ilçeler arasında İstanbul'dan sonra diğer büyük şehirlerde de çeper ilçelerin yükselişini görüyoruz. Fiyatların oldukça yükseldiği merkez bölgelerden çeper bölgelere talep akışı uzun bir süre devam edecek. Bu ay gerçekleştirdiğimiz proje aramaları anketi ise kullanıcıların alternatif ödeme metotlarını ne kadar önemsediğini ve salgın sonrası önemi artan güvenlik konusunun altını çiziyor."

İdikat, alternatif ödeme yöntemlerinin sunduğu kolaylığın, güvenlikle ilgili kaygıların artmasının ve sosyal imkanların her geçen gün daha çok kullanıcıyı konut projelerini değerlendirmeye yönlendirdiğimi anlattı.

- "Risksiz yatırım fırsatı sebebiyle tercih ediliyor"

Emlakjet Prestige üyesi Özkan Aydemir ise konut projelerine rağbetin salgın sonrası artmasına değinerek, bunun sebeplerinden bahsetti.

Aydemir, "Daha iyi ve daha rahat bir yaşam beklentisi içerisindeki kişiler açısından sosyal imkanlar ve gelişmiş site imkanları çok daha belirleyicidir. Salgının bu tarz yaşamsal alanlardaki tek etkisi mimari projelerdeki birtakım değişikliklerdir; ki bu da bahsettiğim gibi sınırlı bir etkidir." ifadelerini kullandı.

Konut projelerine yatırım yaparken "kolay geri satma ve kiralama avantajının" cezbedici olduğunu anlatan Aydemir, bu kriterleri dikkate alanlar açısından proje yatırımının kısmen daha az riskli olduğunu bildirdi.