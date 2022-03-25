Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 11:18
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyete götürüldüğü, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız