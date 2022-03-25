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FETÖ üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya çalışıyor

FETÖ'nün finans yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan ve örgütün güncel "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen Y.M. hakkındaki iddianamede şüphelinin cezaevinden tahliye edildikten sonra üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma faaliyetiyle görevlendirildiği bildirildi- İddianamede itiraflarına da yer verilen Y.M, darbe girişiminin ardından bir yıl kadar ortalığın durulmasını beklediklerini, 2017'de örgütsel toplantılara tekrar başladıklarını anlattı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 11:18
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FETÖ üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya çalışıyor

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan ve örgütün güncel "bölge talebe mesulü" olduğu tespit edilen Y.M. hakkında hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen örgütün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya çalıştığı ve örgütsel toplantılara devam ettiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün güncel "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen Y.M. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan M.G. ve C.Z'nin beyanlarında şüpheli Y.M'nin darbe girişiminden sonra Ankara'da "bölge talebe mesulü" olduğunu ve örgüt üyelerine para dağıttığını söyledikleri aktarıldı.

Y.M'nin örgüte eleman kazandırma faaliyeti kapsamında üniversite öğrencileriyle ilgilendiği tespitine yer verilen iddianamede, şüphelinin FETÖ üyeliğinden hapse girdiğini, tahliye edildikten sonra da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlatıldı.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Y.M'nin itiraflarına yer verildi.

FETÖ ile ilk temasının 2003'te lise eğitimi sırasında olduğunu beyan eden Y.M, 2006'da Kayseri'de örgüte ait kolejde çalışmaya başladığını, daha sonra Samsun'a taşındığını, örgütün dershanesinde çalıştığını, 2 yıl süreyle de orada "esnaf abiliği" yaptığını itiraf etti.

Örgüt tarafından Ordu'nun Ünye ilçesine yollandığını, ardından 2014'te de Ankara Batıkent'te FETÖ'ye ait öğrenci yurdunda müdür olarak görevlendirildiğini anlatan Y.M, "O dönem Ankara'da eyalet talebe mesulü 'Yılmaz' isimli şahıs benimle irtibata geçti. Örgütün verdiği telefona ByLock ve Eagle programını yükleyeceğini söyledi. Daha sonra telefona programları yükleyerek teslim etti ve oradan iletişime geçmeye başladık." ifadelerini kullandı.

- Kod isim kullanmaya devam ediyorlar

Darbe girişiminin ardından öğrenci yurdunun kapatıldığını, o tarihten sonra resmi olarak bir yerde çalışmadığını ifade eden Y.M, şu itiraflarda bulundu:

"Şentepe Mahallesi'nde ailemle birlikte kalmaya başladım. 2017 yılına kadar ortalığın durulmasını bekledim. Aynı yıl içinde örgütle bağlantılı kişiler ile yüz yüze Batıkent'te bir evde toplanmaya başladık. Bu görüşmelere zaman zaman 'talebeci Zafer' isimli şahıs da geliyordu. Bu kişi maddi durumumun kötü olması nedeniyle bana para verdi. 'Bölge talebe mesulü' olarak üniversite öğrencileri ile ilgilenmemi istedi. Ben de kabul ettim. 2018 yılı haziran ayına kadar bu şekilde devam ettim.

Haziran ayında tutuklandım, 2018'in kasım ayında cezaevinden çıktım. Bir ay boyunca ailemle vakit geçirdim. Sonra 'bölge talebe mesulü' olarak üniversite öğrencileriyle ilgilenmeye devam ettim. Öğrencilerin korkmasından dolayı çok fazla faaliyet yaptırmıyordum. 2020 yılında Demetevler'deki toplantıda üstüm konumundaki 'Kadir' isimli şahıs tarafından bana 'Furkan' kod adı verildi. Kadir, içinde iletişime geçeceğimiz programlar olan bir telefon verdi. Akabinde bu programlar üzerinden haberleşmeye başladık. Bu süreçte verilen görevi yaptığım için toplu şekilde 2-3 ayda bir gelerek poşet içerisinde yüklü para veriyorlardı. Ben de sorumlu olduğum 'talebeci Nihat' isimli şahsa ilgilendiği kişiler için para veriyordum."

Y.M, örgüt yöneticilerinden aldığı paraları kendisine verilen adreslere giderek teslim ettiğini belirterek, para verdiği kişileri tanımadığını, para verileceklerin nasıl belirlendiğini bilmediğini, sadece aracı olduğunu öne sürdü.

- 15 yıla kadar hapis istemi

Y.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

KAPAT [X]

"Toplanan deliller neticesinde şüphelinin örgütün 'talebe mesulü' olduğu ve para dağıttığı bu eylemlerini 15 Temmuz sonrasında da devam ettirdiği belirlenmiştir. Şüpheli, örgüt içerisinde aktif olarak görevlerini sürdürdüğünü samimi bir şekilde ikrar etmiş ve böylece örgütsel amaçla toplanan paraları dağıtan şahıslardan olduğu anlaşılmıştır. Bu suretle şüphelinin süreklilik teşkil edecek şekilde örgüte katılması, örgütsel amaç için kullanılan paraları dağıtarak örgütün finansal yapılanmasına katkıda bulunması, örgüt kontrolündeki sisteme kişi kazandırmaya çalışması şeklindeki eylemleri, ikrar niteliğindeki savunması ile birlikte değerlendirildiğinde Y.M'nin üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği kanaatine varılmıştır."

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