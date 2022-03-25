Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Aday sayısı geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2022-YKS, en çok adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 11:20
Yazdır
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) geçen yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu bildirdi.

Aygün, AA muhabirine, 2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumuna, okul türlerine, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımını değerlendirdi.

İlk kez 2018'de uygulanan YKS'nin 18-19 Haziran'da bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirten Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi.

Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

- Başvuran aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı

ÖSYM Başkanı Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi.

Halis Aygün, 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)."

- En yaşlı aday 88 yaşında

Lise son sınıf adaylarından 480 bin 112'sinin (yüzde 52) kadın, 442 bin 925'inin (yüzde 48) erkek olduğunu belirten Aygün, mezun adaylardan 1 milyon 110 bin 279'unun kadın, 1 milyon 210 bin 109'unun erkek olduğunu aktardı.

ÖSYM Başkanı Aygün, şöyle devam etti:

"Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) aday ise erkeklerden oluşuyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 30-88 yaş aralığında 578 bin 163 aday bulunmaktadır. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır."

Halis Aygün, adayların kaç kez YKS başvurusu yaptığına ilişkin detaylarla ilgili bilgi verirken, "Adaylardan 1 milyon 599 bin 780'i (yüzde 49) YKS'ye ilk kez başvurmuş. 932 bin 145 (yüzde 29) adayın ikinci başvurusu, 434 bin 211 (yüzde 13) adayın üçüncü başvurusu, 199 bin 255 (yüzde 6) adayın dördüncü başvurusu, 78 bin 34 (yüzde 2) adayın ise beşinci başvurusu." ifadelerini kullandı.

- En çok aday Anadolu lisesinden

KAPAT [X]

2022-YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında ÖSYM Başkanı Aygün, şunları kaydetti:

"Adaylarımızın 1 milyon 6 bin 196'sı (yüzde 31,02) Anadolu lisesinden, 838 bin 9'u (yüzde 25,84) meslek lisesinden, 715 bin 683'ü (yüzde 22,07 ) açık öğretim lisesinden, 293 bin 24'ü (yüzde 9,03) liselerden, 245 bin 981'i (yüzde 7,58 ) imam hatip lisesinden, 83 bin 591'i (yüzde 2,58) fen lisesinden, 19 bin 988'i (yüzde 0,62) güzel sanatlar ve spor lisesinden, 11 bin 942'si (yüzde 0,37) sosyal bilimler lisesinden, 29 bin 11'i (yüzde 0,89) diğer liselerden."

- Yaklaşık 3 milyon aday dijital ortamı seçti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuru yöntemlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla adaylarımızın çoğunluğu başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdi. Hizmete sunduğumuz dijital sistemler ile 2 milyon 949 bin 972 aday, herhangi bir başvuru merkezine gitmeden 2022-YKS'ye başvuru yaptı. 2022-YKS'ye başvuran 3 milyon 243 bin 425 adaydan 2 milyon 949 bin 972'si (yüzde 91) YKS başvurusunu dijital ortamda gerçekleştirdi. Adaylarımızın yalnızca 293 bin 453'ü (yüzde 9) merkezlerimize giderek başvurularını gerçekleştirdi."

Sınav süreçlerinde yenilikçi olmak adına sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla birlikte adayların çoğunluğunun başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdiğine işaret eden Aygün, 2022-YKS başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiren aday sayısının 2 milyon 183 bin 902 (yüzde 67,33), ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden tamamlayanların ise 766 bin 70 (yüzde 23,61) olduğunu vurguladı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
EKPSS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
EKPSS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 31 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

ABD?de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi.