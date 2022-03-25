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Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak

Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak
Ürettiği elektrik elektronik ve kimya ürünlerinin satışından geçen yıl 11 milyon 300 bin lira ciro elde eden Kocaeli'deki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Romanya'ya elektrik elektronik deney setleri gönderecek.

Eklenme : 25 Mart 2022 11:43
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Derince ilçesindeki okulda kurulan atölyelerde öğretmen ve öğrenciler tarafından elektrik elektronik deney setleri, turnike geçiş kontrol sistemleri, kolonya, el dezenfektanı ve hijyen malzemeleri üretiliyor.

Ürünlerin satışından 2021'de 11 milyon 300 bin lira ciro elde ederek bu alanda Türkiye'de altıncı sırada yer alan okul, haziranda Romanya'ya deney seti ihraç edecek.

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selman Utkan, AA muhabirine, 2013'te eğitime başlayan okulun 550 öğrencisi bulunduğunu, elektrik elektronik, kimya ve raylı sistemler teknolojileri bölümlerinin olduğunu söyledi.

Utkan, birkaç yıl önce kurulan döner sermaye işletmesi kapsamında çeşitli üretimler yaptıklarını, kimya teknolojisi atölyesinde el dezenfektanı, kolonya ve hijyen malzemeleri üretildiğini kaydetti.

Elektrik elektronik atölyesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Utkan, "Elektrik bölümü olan meslek liselerinin deney seti ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullar için turnike geçiş kontrol sistemlerinin üretimini yapıyoruz. Bunları da Türkiye'nin her yerindeki okullara gönderiyoruz. 2021 yılında üretimimizin yüzde 70'ini deney setleri oluşturdu. Yüzde 20 civarı da turnike sistemleri ürettik." diye konuştu.

Utkan, bu yıl ürünlerin çeşitliliğini artırarak elde edilen gelir sıralamasında Türkiye'de ilk üçe girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Mezun öğrencilerimizin iş bulma sorunu olmuyor"

İhracata dönük hedeflerini de anlatan Utkan, "Anlaşmaları yaptık, kısa sürede Romanya'ya deney setlerinin ihracatını yapacağız. Romanya'daki meslek liselerine de bizim ürünlerimiz satılacak." ifadelerini kullandı.

Utkan, elde edilen karın yüzde 30'unun çalışan öğrencilere dağıtıldığını dile getirerek, "Aylık 3 bin lira kazanç elde eden öğrencilerimiz oldu. Şu anda yeni siparişlerimizi bekliyoruz. Tekrar üretime başladığımız zaman üretimde çalışan öğrencilerimiz asgari ücret kadar para alacaklar." dedi.

Okulun adının duyulmaya başladığını aktaran Utkan, şöyle devam etti:

"Mezun öğrencilerimizin iş bulma sorunu olmuyor. Okulumuzun adı her yerde duyulduğundan firmalar mezun öğrencileri işe almak için okulumuza başvuruyor. Ulusal Ajans tarafından akredite olan bir okuluz. Bu akreditasyon kapsamında öğrencilerimizi yurt dışında staja gönderiyoruz. Yurt dışında staj yapan öğrencilerimizden 5'i Romanya'daki çeşitli firmalarda işe girdi. Bunların duyulması okulumuza talebi artırdı. Okula gelen öğrenci sayısının artacağını düşünüyoruz."

Utkan, öğrencilerin okulda her türlü imkana sahip olduğunu vurgulayarak, meslek liselerini daha cazip hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Öğrenciler fabrikada ihtiyaç duyulan tüm becerileri kazanıyor"

Üretim atölyesinden sorumlu elektronik öğretmeni Emin Kıranta da meslek liselerinde elektrik elektronik alanında kullanılan çeşitli deney setlerini ürettiklerini söyledi.

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Deney setlerini piyasaya göre daha uygun maliyetlerle hazırladıklarını vurgulayan Kıranta, atölyede çalışan öğrencilerin lehimlemeden montaja kadar bir fabrikada ihtiyaç duyulan tüm becerileri kazandığını ifade etti.

Elektrik bölümü 12. sınıf öğrencisi Ömer Taş ise atölyede tecrübe edindiklerini dile getirerek, "Üniversitede mühendislik okumayı hedefliyorum. Meslek lisesinde edindiğim tecrübe sayesinde de daha rahat çalışma imkanım olacak." diye konuştu.

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