10 aylık hapis cezası bozulan dayakçı öğretmene 1 yıl 6 ay hapis

Daha önce verilen karara yapılan itirazın ardından Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya darbedilen öğrenci S.T.K. ve ailesi, tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Ali Rıza Y, öğrenci S.T.K'yi darbettiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Olay yaşandıktan sonra hem öğrenciden hem de ailesinden özür dilediğini anlatan Ali Rıza Y, şöyle konuştu:

"Çok aşırı tahrik altında kaldım. Öğrencimi kazanmak için elimden gelen çabayı gösterdim. Öğrencim S.T.K'yi resim öğretmeni yapmak istiyordum. Bunun için çok çaba gösterdim. Diğer öğrencilerime karşı hep öğrencim S.T.K'yi savundum. Bu darp olayını öğrencim üzerinden çok tahrik edildiğim için gerçekleştirdim. Daha sonra öğrencimin burnundan kan geldiği için üniformasını değiştirdim. Kanlı üniforma okuldaki dolabımdaydı. Hiçbir şekilde üniformaya dokunmadım. Çok pişmanım olaydan dolayı. 2013 yılında başka bir ilde yine buna benzer bir olaydan dolayı 25 gün ceza almıştım. Hakim tahrik suçunu göz önünde bulundurmuştu, sizden bunu talep ediyorum. Beraatimi talep ediyorum."

- "Oğlum öğretmenini gördüğü anda konuşamıyor"

Baba Duran K. de öğretmenin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Öğretmenin çocuğunun canını yaktığını görüntüleri dahi izleyemediğini belirten Duran K, "Hiçbir savunması kabul edilemez. Yavrumu çok dövmüş. Oğlum öğretmenini gördüğü anda konuşamıyor." ifadelerini kullandı.

S.T.K'nin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin hakkında beraat kararı verilmesini, farklı kanaatte olunursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

Sanık, üst sınırdan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- "Yaptığına göre çok az ceza aldı"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan S.T.K'nin annesi Gülsüm K, sanığın ve avukatlarının ifadelerinin birbirini tutmadığını savundu.

Oğlu hakkındaki iddiaların yalan olduğunu anlatan Gülsüm K, "Benim çocuğum şimdiye kadar kimseye cinsel istismarda bulunmadı. Hakkında hiç şikayet yok. Yavrum güya 'Kedileri öldürüyormuş.' Her şeyleri yalan. Benim çocuğum evde hayvan besliyor. 1 yıl 6 ay ceza aldı, itiraz edeceğiz. Yaptığına göre çok az ceza aldı. Çok ceza alması gerekiyordu. Cezaevinde yatacak ki görsün çocukları dövmenin cezasını. Çok pişman olduğunu söylüyor ancak hiç de öyle gözükmüyor." diye konuştu.

- Olay

Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada 14 Aralık'taki olayla ilgili öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada eski matematik öğretmeni Ali Rıza Y'ye 10 ay hapis cezası verilmişti.

İtirazı değerlendiren Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, öğrencisini darbettiği gerekçesiyle dava açılan eski matematik öğretmenine verilen 10 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararla ilgili dosyayı, yeniden yargılama için Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine geri göndermişti.