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Samuray kılıçlı vahşette savcı mütalaasını açıkladı

Ataşehir'de Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada mütaalasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 12:26
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Samuray kılıçlı vahşette savcı mütalaasını açıkladı

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu.

Katılma talebine karşı ara karar veren heyet, ilgili kanunda suçtan doğrudan zarar gören kişinin katılma hakkı olabileceğini belirterek talebi reddetti.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan gelen raporların okunmasının ardından savcılık mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Can Göktuğ Boz'un daha önce maktul Başak Cengiz'i hiç tanımadığı, sanığın tek başına ve savunmasız olan Cengiz'in takip ettiği belirtildi.

Sanığın Başak Cengiz'i daha da savunmasız yakalamak, arkasından saldırmak için maktulün sokaktan geçişini izlediği ifade edilen mütalaada, sanığın kısa bir süre yürüyerek takip ettiği Cengiz'e koşarak yetiştiği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın elindeki kılıcı iki eliyle tutarak Cengiz'e sapladığı ve maktulün de direnme hareketi gösterdiği belirtilerek, sanığın duraksamadan 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü olmak üzere 12 kılıç darbesiyle saldırısını sürdürdüğü kaydedildi.

Mütalaada, maktulün "imdat" sesini duyan kişinin yaklaşmaya çalıştığı sırada sanığın kılıcı havaya kaldırarak, "sana da saplarım, yaklaşma" dediği ifade edildi.

Savcılık mütalaasında, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Cengiz'in annesi fenalaştı

Mütalaada Başak Cengiz'in öldürülmesine ilişkin anların anlatıldığı sırada duruşma salonunda bulunan Cengiz'in annesi ve bazı yakınlarının ağlayarak fenalaştığı görüldü.

Mahkeme başkanı, Cengiz'in annesini sakinleşmesi için salondan çıkarttırdı. Anne Cengiz, bir süre sonra duruşma salonuna geri döndü.

Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen sanık Can Göktuğ Boz, "Bir diyeceğim yoktur, sadece pişmanım." dedi.

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Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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