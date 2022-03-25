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Ülkelerinden çıkamayan Ukraynalı akademisyen Edirne'deki kongreye online katılabildi

Savaş nedeniyle ülkelerinden çıkamayan Ukraynalı akademisyenler Edirne'de düzenlenen 11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi'ne çevrim içi katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 12:50
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Ülkelerinden çıkamayan Ukraynalı akademisyen Edirne'deki kongreye online katılabildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından "Hayatı Geri Yüklemede Aile Hekimliği" temasıyla TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve 11 ülkeden akademisyenlerin katıldığı kongre farklı oturumlarla devam ediyor.

Katılımcılardan Ukraynalı akademisyenler Uzhgorod Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pavlo Kolesnyk ve Shupyk Ulusal Sağlık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Victoria Tkachenko savaş nedeniyle Edirne'ye gelemedi.

Kongreye evinden bağlanan Prof. Dr. Kolesnyk sunumunu çevrim içi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kolesnyk, ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle kongreye online katılmak zorunda kaldığını söyledi.

Rusya'nın savaş açmasının ardından ülkenin doğusundan batıya doğru göç başladığını ifade eden Kolesnyk, "Vatandaşlarımız kalacak yer bulamıyorlar. Sağlık hizmetleri alacak yer bulunamıyor. Ülkemizde durum çok kötü, savaş koşulları ağır." dedi.

Şehirlerin bombalandığını ve sivillerin zarar gördüğünü anlatan Kolesyk, savaşın bir an önce sona ermesini dileyerek gelecek yılki kongre için Türkiye'ye gelmeyi ümit ettiğini belirtti.

Oturumun başında selamlama için toplantıya bağlanan Prof. Tkachenko ise sunum sırası geldiğinde teknik sorun nedeniyle bağlantıdan düştü, sunumunu gerçekleştiremedi.

- "Bilim insanları her zaman barışın yanındadır"

Kongre Başkanı ve TÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle iki Ukraynalı akademisyenin kongreye uzaktan bağlanmak durumunda kaldığını belirtti.

Bilim insanlarının her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağdeviren şunları kaydetti:

"Bizim kongrelerin en büyük sıkıntıları savaş, terörizm ve salgınlar gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Örneğin geçen yılki kongremizi salgın nedeniyle tamamen online yapmak zorunda kalmıştık.

Bu yıl da tamamını yüz yüze yapmayı planladığımız halde son 2 aydaki ülkelerin Kovid-19 tedbirlerindeki değişiklikler nedeniyle bir kısım yabancı katılımcımız gelmemeyi tercih ettiler ülkelerinin kuralları nedeniyle. Son olarak da Ukrayna'nın işgali nedeniyle iki değerli Ukraynalı hocamız da gelemediler ve uzaktan katılıyorlar. Bilim insanları her zaman barışın yanındadır. Bu değerli insanların online olarak da olsa aramızda görmekten mutluyuz. Gönlümüz sınırların hiçbir şekilde insanları kısıtlamadığı, savaşların olmadığı ve herkesin karşısındakinin hakkına saygı duyduğu günlerde yüz yüze gelerek bu kongreleri yapmak."

Kongre 27 Mart Pazar günü sona erecek.

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