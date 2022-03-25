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Keseceği horoz öyle bir şey dedi ki kesmekten vazgeçti

ANTALYA'da Manavgat'ta sahibinin kesmek için yakaladığı horoz, bıçağı görünce önce Allah, ardından da Anne diye bağırmaya başladı. Horoz'un çıkardığı sesler karşısında şaşkına dönen sahibi, elindeki bıçağı ve horozu bırakıp kesmekten vaz geçti. Ali Dibek'e ait 2 yaşındaki horoz, diğer horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi sesler çıkarıyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 12:53
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Keseceği horoz öyle bir şey dedi ki kesmekten vazgeçti

Manavgat'ta yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti. Eşiyle birlikte evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten dışarı çıktı. Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce 'Allah', ardından da 'Anne' diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken ne yapacağını şaşırdı.

2 yıl önce tavuklarının 6'sı horoz olmak üzere çok sayıda yavrusu olduğunu belirten Ali Dibek "6 horozdan 5 tanesini kesip yedik. Horozları kesmemizin nedeni ötmemeleriydi. Bugün de eşimle birlikte bu horozu kesip yemeye karar verdik. Kümese girip yakaladım. Bıçağı boynuna dayayıncaya kadar her şey normaldi. Bıçağı dayayıp tam keseceğim sırada 'Allah' diye bir ses duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık. Ses horozdan geliyordu. Yeniden hamle yaptığımda bu kez de 'Anne' diye ses çıkardı. Birkaç kez aynı şeyi denedim. Hepsinde 'Anne' diye bağırdı. Biz de anne diye adeta yalvaran bir hayvanı kesemeyeceğimizi anlayıp vazgeçtik" dedi.

Horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi ses çıkarıyor

Kümesten diğer tavuklarla birlikte gezip otlamak için dışarıya bırakılan horoz, sahibinin eline alarak kesecekmiş gibi sallamasıyla birlikte sürekli olarak 'Anne' diye ses çıkarmasının yanında tavuklarla birlikte gezip otlarken, horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi ses çıkarıyor.

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