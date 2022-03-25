'Birleşmiş Milletler'in bu yapısından barış falan çıkmaz'

YÖK Başkanı: Araştırma üniversitelerinde unvanlardaki oran sınırlaması kaldırıldı
YÖK Başkanı: Araştırma üniversitelerinde unvanlardaki oran sınırlaması kaldırıldı
Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında rahmetle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında rahmetle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Birleşmiş Milletler'in bu yapısından barış falan çıkmaz'

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Bizim etrafımızdaki geniş coğrafyadaki her savaş, her çatışma, küresel savaş çıkarma potansiyeline sahip bir gücü taşıyor. Dolayısıyla bir an evvel bu savaşın sona erdirilmesi, bir an evvel bir barış tesis edilmesi konusunda Türkiye tabiri caizse kendisini ortaya koymuştur ve bütün gücüyle bu mücadeleyi sürdürüyor"- "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık Birleşmiş Milletler Güvensizlik Konseyi haline dönmüştür. Birleşmiş Milletler'in bu yapısından barış falan çıkmaz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 13:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, silahın ve savaşın hiçbir şekilde bir seçenek olmaması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bizim etrafımızdaki geniş coğrafyadaki her savaş, her çatışma küresel savaş çıkarma potansiyeline sahip bir gücü taşıyor. Dolayısıyla bir an evvel bu savaşın sona erdirilmesi, bir an evvel bir barış tesis edilmesi konusunda Türkiye tabiri caizse kendisini ortaya koymuştur ve bütün gücüyle bu mücadeleyi sürdürüyor." dedi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın, sadece iki ülke arasında değil, dünyanın bütün güç merkezlerinin arasında uzun süredir devam eden birtakım gerilimlerin yansıması ve sonucu olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Son 15-20 yıldır dünyada yeni savaş türleri ortaya çıktığını kaydeden Kurtulmuş, bunlardan birinin Türkiye'yi de yakından ilgilendiren vekalet savaşları olduğunu anlattı.

Büyük güçlerin kendi küresel ve bölgesel çıkarlarını tesis etmek, kuvvetlendirmek, güçlendirmek için ellerine silah verdikleri terör örgütleriyle bölgeleri yeniden tanzim etmeye başladıklarına değinen Kurtulmuş, "Mesela DEAŞ'ın ortaya çıkışı bu niyetten kaynaklanmaktadır. Afrika'da Boko Haram'ın ortaya çıkışı bu niyetten kaynaklanmaktadır. PYD'nin, PKK'nın uzun yıllar boyunca Türkiye'nin ve bütün halklarının başına musallat olmasının temel nedeni budur. Yani kendileri ateşe elini sokmayanlar, sokmak istemeyenler, ellerine silah tutuşturdukları, istihbarat, siyasi, askeri, lojistik verdikleri güçlerle bölge ülkelerini, hatta bölgelerini siyasi haritalarla değiştirme kararı içerisinde oldular." dedi.

Kurtulmuş, son dönemde "ticaret savaşları" kavramının da öne çıktığına değinerek, şöyle konuştu:

"Özellikle Çin'in büyük bir ekonomik güç olarak ayağa kalkmasından bu yana, Çin ve Amerika başta olmak üzere, Çin, Amerika, Avrupa, Rusya bütün güçler arasında ekonomik anlamda bir mücadele ortaya çıktı. 25-30 sene evvel konuşurken hep şunu söylerdik; önümüzdeki dönemde dünyada 3 alanda büyük gerilimler olacak ve çatışmaların kaynağı bu olacak. Birisi su krizi, birisi gıda, bir diğeri enerji krizi. İşte Ukrayna'yı görüyorsunuz. Ukrayna meselesi başladığından itibaren enerji fiyatları dünya piyasalarında olağanüstü bir yüksek seviyeye çıkmış oldu."

- "Bütün bunların tam merkezinde olan ülke Türkiye'dir"

Kuzeyde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, Güney Kafkaslar'da yeni bir dönemin başlaması, Doğu Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon yatakları nedeniyle yaşanan güç mücadeleleri, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan gerilimleri örnek veren Kurtuluş, Türkiye'nin bütün bunların tam merkezinde olduğunun altını çizdi.

Bu coğrafyada Türkiye'nin yeniden güçlü ve büyük Türkiye olmaktan başka şansı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Burada biz ayakta başka şekilde kalamayız. 'O tarafa yüzümüzü dönelim, bu tarafa yüzümüzü dönelim.' diyemeyiz. Bizim yüzümüz de eksenimiz de kendi köklerimiz üzerinden Türkiye'yi her alanda daha güçlü hale getirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bu coğrafyada bize kimse hayat hakkı tanımaz. Ekonomik olarak güçlü olacağız. Politik olarak güçlü olacağız. Demokrasimiz güçlü olacak. Devlet, millet kaynaşması güçlü olacak. Sosyal dokumuz çok kuvvetli olacak ve bu bölgede gerçekten çok sağlam bir şekilde durabilmeyi başaracağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın da bunun önemini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız fevkalade büyük bir liderlik göstererek, dünya ülkelerinin hemen tamamından övgü alarak, hem Avrupa'dan hem Doğu'dan hem Batı'dan övgü alan bir strateji izliyoruz, izledik. Bu krizde herkes birbirine kapısını kapatmış, herkes birbirinin zaafı üzerinde kendi gücünü artırmaya çalışırken, Türkiye örneğin dün NATO zirvesi yapıldı Brüksel'de. Orada yine en etkili devlet başkanı, en etkili lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya çıktı. NATO üyesi bir Türkiye, ama NATO üyesi olmakla birlikte Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını uygulamama kararı ile Rusya'yla konuşabilen tek Batı ülkesi. Bu büyük bir güçtür."

- "Silahın ve savaşın hiçbir şekilde bu bölgede bir seçenek olmaması gerektiğini düşünüyoruz"

Numan Kurtulmuş, savaşın başladığı sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse her gün bir, iki devlet ya da hükümet başkanı ile konuşarak, bu savaşın nasıl durdurulacağı, nasıl barış masası kurulabileceği konusunda temaslarını sürdürdüğünü anlattı.

Güçlü bir Türkiye'nin öneminin, Türkiye güçlü olduğu zaman da dünya siyasetine nasıl etki edeceğinin önemli bir örneğinin bu süreçte yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, en kısa sürede barışın sağlanmasını ümit ettiklerini, bütün sorunların karşılıklı rızayla müzakere içerisinde barış masasında konuşularak halledilebileceğine inandıklarını ifade etti.

KAPAT [X]

Kurtulmuş, "Silahın ve savaşın hiçbir şekilde bu bölgede bir seçenek olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü zaten savaş kötüdür de bu saydığımız bizim etrafımızdaki geniş coğrafyadaki her savaş, her çatışma küresel savaş çıkarma potansiyeline sahip bir gücü taşıyor. Dolayısıyla bir an evvel bu savaşın sona erdirilmesi, bir an evvel bir barış tesis edilmesi konusunda Türkiye tabiri caizse kendisini ortaya koymuştur ve bütün gücüyle bu mücadeleyi sürdürüyor." dedi.

- Dünyada fevkalade ciddi bir adaletsizlik, zulüm söz konusudur"

"Dünyada 8 milyar insan var ve bu 8 milyar insanın geleceği 5 tane ülkenin dudaklarının arasındadır." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani dünyada fevkalade ciddi bir adaletsizlik, fevkalade ciddi bir zulüm söz konusudur. Şimdi İsrail yıllardır yakıp, yıkıyor, vurup kırıyor, işgal ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yüzlerce aleyhine karar olmasına rağmen, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir şey çıkmıyor. Çünkü orada İsrail'in savunucusu, dayıları var. Onlar 'Hayır' dediği zaman bütün dünya, 200 devlet dese ki 'Böyle', bir tanesi dese ki 'Hayır' öyle oluyor. İşte diğer bütün anlaşmazlıklar, en son Ukrayna meselesinde de bir işgal söz konusu. İşgal Güvenlik Konseyine taşındığında, işgal eden kuvvet diyor ki 'Hayır ben buna katılmıyorum' veto ediyor ve hiçbir şekilde Güvenlik Konseyi herhangi bir yaptırım uygulayamıyor. Şunu çok açık söylemek lazım: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık, Birleşmiş Milletler Güvensizlik Konseyi haline dönmüştür. Birleşmiş Milletler'in bu yapısından barış falan çıkmaz. Barışı tesis etmek, savaşı önlemek bunlar çıkmaz. Birleşmiş Milletler'den sadece güçlülerin borusunun öttüğü adaletsiz, hakkaniyetsiz bir dünya sisteminin devamı çıkar."

Kurtulmuş, gelecekte dünyada yeni, hakkaniyetle bir sistemin kurulduğuna bütün insanlığın şahit olacağını söyledi.

Dünyada var olan sistemin "taşınamaz", "yük" ve "insanlık için fevkalade büyük bir problem" olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bırakın savaşı, ne göç meselesini çözebilen ne açlık kıtlık meselesini çözebilen, önümüzdeki dönemde geliyor ağır bir gıda krizi, su krizi ve onlara bağlı olarak dünyanın birçok yerinde yeni gelişecek toplumsal düzensizlikler, ne bunları çözebiliyor ne de bunları çözmek için en ufak bir samimi niyeti var. Böyle bir sistem insanlığın başında artık duramaz. Dolayısıyla diyoruz ki güçlü Türkiye, yeniden büyük güçlü Türkiye sadece kendisi için değil bütün insanların hayrına olacak bir çalışmayı ortaya koyacaktır. İnşallah Türkiye yakalamış olduğu bu ivmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi başarır. İnşallah Türkiye'nin bu gücü önümüzdeki dönemde dünya sisteminin çok daha revize edilmesine, hakkaniyetli bir sistemin kurulması çabalarına katkı sunar."

Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım'
'Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım'
Özhaseki: Biz milletin hür iradesine inanıyoruz
Özhaseki: Biz milletin hür iradesine inanıyoruz
Mustafa Varank: Geçen yıl 39 ton altın ürettik
Mustafa Varank: Geçen yıl 39 ton altın ürettik
'Pandemi bize gerçeği gösterdi ki tarımı olmayan bir ülke açlığa mahkum olabilir'
'Pandemi bize gerçeği gösterdi ki tarımı olmayan bir ülke açlığa mahkum olabilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamladı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamladı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır. Peki çözüm nedir?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 31 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

ABD?de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi.