Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesiyle, 2016 yılında, sözleşmeli istihdam edilen personele, 3 yıl sonra kadroya geçme hakkı tanınmıştır.

Ancak 45/A maddesi öncesinde, yani 2016 öncesinde atanmış ve çalıştırılmakta olan sözleşmeli personelin 3 yıl sonra kadroya geçip geçmeyeceği konusunda Bölge İdare Mahkemeleri farklı kararlar vermeye başlamıştır. Konya Bölge İdare Mahkemesi, 45/A öncesinde atanmış sözleşmeli personelin 3 yıl sonra kadroya geçirilmeyeceğini, İzmir Bölge İdare Mahkemesi ise 3 yıl sonra kadroya geçirilebileceğini belirtmiştir.

Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, Konya Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrutusunda giderilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu şu anlama gelmektedir. 2016 öncesinde sözleimeli olarak atanan personel, 45/A kapsamında atanan sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemez.



Danıştay İDDK'nın kararı özeti:

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında atanan ve 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında bulunmayan sözleşmeli sağlık personelinin, anılan KHK'nın 45/A maddesi kapsamında atananlara tanınan haklardan yararlandırılmayacağı, bu durumun eşitlik ve haklı beklenti ilkelerine aykırılık teşkil etmediği ve bu statüde atanan sözleşmeli sağlık personelinin, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesindeki koşulları sağlasa bile kadroya atanma taleplerinin tabi oldukları mevzuat uyarınca karşılanmasının mümkün olmadığı, bu nedenlerle aykırılığın "davanın reddi" yolunda giderilmesine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/12/2021 tarih ve E:2021/113, K:2021/111 sayılı kararı.

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