İlçe merkezinde erimeyen karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, belediye ekiplerince cadde ve sokaklardan temizlenen karlar, erimediği için kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı.
Kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evlerin büyük bölümü karla kaplandı, bina çatlarında dev kar kütleleri ve metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
İlçenin Ortaokul Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısındaki kar kütlelerinin park halindeki iki aracın üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri, vatandaşları araçlarını binaların saçaklarının altına park etmemesi için uyardı.
İlçede karla mücadele çalışması yürüten ekipler, cadde ve sokaklardan temizlediği karları soğuk hava yüzünden erimediği için kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara döküyor.
Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız