TÜBİTAK Başkanı: Üniversite öğrencilerimizin proje başvurularında çekingenliği var

Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan Mandal, üniversitelerde araştırma yönetmenin önemine değinerek, Dünya Ekonomik Forumunun açıkladığı 2021 yılındaki raporla ilgili bilgi verdi.

Mandal, küresel boyutta salgın, hastalık, iklim değişikliği yaşandığını ve karşılaşılan sorunların karmaşık olduğunu belirtti.

Bunun en önemli örneğinin Kovid-19 süreci olduğunu anlatan Mandal, solunum cihazına, maskeye ve ilaca ulaşmada yaşanan zorluğa vurgu yaparak, bu sorunların bütün halde değerlendirilip gelecek için ders alınması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye İklim Şurası'nda alınan kararlarla ilgili konuşan Mandal, Türkiye'nin iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, erişilebilir enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ulaşım konularında önemli çalışmalar yürüteceğine dikkati çekti.

Mandal, araştırma üniversitelerinin gelecekte öneminin artacağının altını çizerek, "TÜBİTAK'ın destek programları, daha fazla bilgiyi üreten ve kullanan kurumların bir arada çalışması yaklaşımıyla ele alınıyor. Yaklaşım noktamız, biz bir proje desteği vermiyoruz, program desteği veriyoruz. O programın altında hangi projelerin çalışacağını üniversiteler belirliyor. Dinamik bir şekilde olmasını istiyoruz. Bugün başlayan proje, yarın sona erebilir. Yeni bir proje de 6 ay sonra başlayabilir." diye konuştu.

- "Beklentimiz, daha fazla lisans öğrencisinin sürece dahil olması"

Araştırma üniversitelerine ayrılmış özel kontenjanların olduğuna işaret eden Mandal, TÜBİTAK'ın insan kaynağının gelişmesi bakımından desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Mandal, "İnsan kaynağının gelişiminde, araştırma üniversitelerinden beklentimiz, daha fazla lisans öğrencisinin sürece dahil olması. Bununla ilgili programlarımız var. Türkiye'deki liselerden 35 bin öğrencimiz Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmasına başvuruyor, 35 bin öğrencimiz ortaokuldan başvuruyor ama üniversitelerden bin başvuru var. Üniversitedeki öğrencilerimizden böyle bir çekingenliğimiz var, bunu artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise 17 Mart 2022'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İşbirliği Protokolü" ile ilgili bilgiler aktardı.

Gündoğan, araştırma üniversitelerinin 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli alanlarının yanı sıra yetkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında yapılan eşleştirilmelerine ilişkin sonuçları açıklayarak, bunun önemini anlattı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İşbirliği Protokolü ile araştırma üniversitelerine her yıl performansa dayalı kaynak aktarımı yapılacak olmasının, bu üniversitelerin yönetimlerini ve araştırmacılarını teşvik ve motive ederek, uluslararası rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

Toplantı, araştırma üniversitelerinin rektörleri ve yardımcılarına yapılan sunumlarla devam etti.

(Bitti)