İzmir'de 350 gram susamlı pide 6 lira

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları, İzmir'de de belli oldu. İzmir Fırıncılar Odası'nın 340 gram susamlı pidenin 6 lira olması yönündeki talebini değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 350 gram susamlı pidenin 6 liradan satılmasına karar verdi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu ise İzmir'de kendilerine bağlı fırınlarda 350 gram susamlı pidenin 6 liradan satılmasını kararlaştırdı. Pideler, 2 Nisan Cumartesi'den itibaren 6 liradan satılacak.

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, "Ramazan ayı şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız. İzmir'de 350 gram pide 6 liradan satılacak. İstanbul'da 330 gram, Uşak'ta 300 gram, Aydın'da ise 320 gram ramazan pidesi 6 lira olacak. Bu şehirlere göre, gramaj ve fiyat açısından en uygun şehir İzmir olacak. İzmirliye bir jestimiz olsun istedik. Gramaj büyük olunca ekmek hem daha güzel görünüyor hem de daha yumuşak oluyor" diye konuştu.

İzmir Fırıncılar Odası'na bağlı esnaftan 25 yıllık fırıncı İsrafil Gündüz (45), "2 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 350 gram pide 6 lira. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.