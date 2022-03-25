İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
Trabzon'da karıştığı birçok suçtan aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 15:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon'da farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışmalarda, kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B, kardeşine ait kimlikle yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların statülerinin daha az güvenceli olan Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesini Anayasaya aykırı görmedi.
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır. Peki çözüm nedir?
Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
1000 Komiser Yardımcısı alınacak
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası
Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?
Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 31 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022