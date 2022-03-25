Kütahya ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ mensuplarının ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 ve Manisa'da 1 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'ye ait yurtlarda müdürlük yapan şahıs, meslekten ihraç edilmiş eski sağlık memuru, eski polis memuru, eski Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile kapatılan Gökkuşağı Eğitim kurumlarında SGK kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Simav Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.