Rusya: Ukrayna'daki operasyonun birinci aşaması tamamlandı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki savaşın 1'inci ayında verilen kayıpları açıkladı. Rudskoy, "Özel askeri operasyonun başlangıcında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlarla birlikte 260 bin 200 askerden oluşuyordu. Çatışma boyunca Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker de yaralandı. Ukrayna'nın kayıplar nedeniyle profesyonel askeri rezervi kalmadı. Gerekli eğitime sahip olmayan ve seferber edilmiş kişilerle savunma birlikleri oluşturuluyor. Bu da kayıpların fazlalaşması riskini arttırıyor" dedi.

Rus ordusunun kayıplarına ilişkin detayları da açıklayan Rudskoy, "Maalesef özel askeri harekat sırasında silah arkadaşlarımız arasında kayıplar var. Bugüne kadar bin 351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralandı" diye konuştu.

"Ukrayna donanmasının tamamı imha edildi"

Rus ordusunun Ukrayna'ya ait 16 büyük askeri hava üssünü imha ettiğini belirten Rudskoy, "Tüm askeri teçhizat, malzeme ve yakıt stoklarının yüzde 70'i ve ayrıca 39 depolama üssü ile cephanelik imha edildi" diye konuştu. Ukrayna'daki operasyonlara devam edeceklerini aktaran Rudskoy, "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci aşaması tamamlandı. Özel operasyonda Donbass'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki Ukrayna kentlerine girme ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü girişime Rus askerleri yanıt verecektir. Batının Ukrayna'ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93'ü özgürleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamı, Ukrayna donanmasının ise tamamı imha edildi" şeklinde konuştu.

Ukrayna ordusu tarafından Luhansk ve Donetsk'e askeri operasyonlar gerçekleştiğini söyleyen Rudskoy, "24 Şubat'ta, Rus silahlı kuvvetlerinin başlattığı özel bir askeri operasyonda, Ukrayna birliklerinin Luhansk ve Donetsk'e yönelik geniş çaplı bir saldırısı engellendi. Donbass'ta yüzlerce kişinin olmasa bile onlarca kişinin hayatı kurtarıldı" dedi.

Rudskoy, Rusya'nın askeri operasyonları öncesi Ukrayna'nın Karadeniz'e 400'e yakın eski tip mayın döşediğini ve bu mayınların Karadeniz'in batı yakasında serbestçe dolaşarak sivil gemiler için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı ise savaşın başından bu yana 16 bin 100 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.