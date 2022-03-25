1 milyon istihdam projesinde süreç devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında iş birliklerinin güçlendirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mart 2022 16:40
Bakan Nebati, ilgili bakanlıklarla varılan mutabakat çerçevesinde yapılan destek ve iş birliklerini paylaştı.
Sosyal medya hesabından "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız" açıklamasını yaptı.
Bakan Nebati, nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili bakanlıklarla birlikte 1 Milyon İstihdam Projesinin güçlendirildiğini ifade etti.
Proje kapsamında 5 bakanlık ile iş birliği sağlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız