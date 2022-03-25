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Kılıçdaroğlu: Stratejik çalışmayan arkadaşım köşeye çekilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Stratejik çalışacağız. Bilgiye dayalı çalışacağız. Bilgi var zaten avucumuzun içinde. Öğreneceksin şu mahallede temsilci yok, bu mahallede parti üyesi yok. Gideceksiniz, gönüllü CHP'li çok bulacaksınız. Bilgilerden yararlanın. Bu bilgiler olduğu halde yararlanmayan ya da yararlanmak istemeyen arkadaşlarım var. Madem ki bir hesaplaşmayız, helalleşmeyiz... Bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşım köşeye çekilsen ona saygı duyarız ama bizim çalışacak, üretecek, koşacak insana ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 16:52
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Kılıçdaroğlu: Stratejik çalışmayan arkadaşım köşeye çekilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmak istediklerini belirterek "Biz sosyal demokrat bir parti olarak fakirin fukaranın yanında olan, hakkını hukukunu arayan bir partiyiz. Üreticinin, alın teri dökenin hakkını arayan bir partiyiz." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, heyecanlı olmanın güzel olduğunu ancak enerjiyi stratejide doğru kullanmak, boşuna harcamamak gerektiğini söyledi.

Enerjiyi, Türkiye, vatan, bayrak ve demokrasi için kullanılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "CHP'li olmak sıradan bir olay değildir, toplumun saygı duyduğu kişi olmak demektir. Demokrasiyi içselleştirmek demektir. Toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmemek demektir. Bilgili, birikimli, yaşanan sorun dolayısıyla başvurulan kişi olmak demektir. Sorunla çözmek için mücadele edendir. Her bir CHP'linin öyle tarihi bir görevi var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'li demenin stratejik çalışmak, hangi hedefe kilitleneceği bilmek gerektiğini belirterek "Şu mahalle bana oy vermiyorsa bir başka mahalle sürekli CHP'ye oy veriyorsa oy veren mahalleye tüm enerjimi harcayıp diğer mahalleye hiç gitmiyorsam biz çalışmıyoruz demektir. Üretmiyoruz, enerjimi boşuna harcıyoruz demektir. Bir kesimden oy alamıyorsam, sorun o kesimde değil sorunu kendimizde aramamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hedefe kilitlenerek stratejik çalışılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bir dönem "CHP'ye üye olmak istiyorum ama üye yapmıyorlar, önüme engeller çıkarılıyor" diye şikayetler geldiğini, kim partiye üye olmak istiyorsa kapının sonuna kadar açılmasını istedi. Özellikle gençlerin ve kadınların partide daha güçlü ve etkin olmalarını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, ayda en az bir kez il, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının toplantı yapması gerektiğini aktardı.

- "Açıklamalarımı iktidar sahiplerinden çok sizin dinlemeniz gerekiyor"

"Genel başkan olarak her salı konuşuyorum. Onun dışında defalarca toplantılarda konuşuyorum. Muhalefetin yani iktidar sahiplerinin beni dinlediklerinden çok daha fazla sizin dinlemeniz gerekiyor. Ben konuşuyorum, parti sözcümüz, grup başkanvekillerimiz konuşuyor, basın toplantıları yapıyorlar. Yaptığımız açıklamalar geniş kitlelere sizler ulaştıracaksınız." diyen Kılıçdaroğlu, sorunu yaşayan kişinin sorunun çözümü için CHP'yi görmesi gerektiğini aktardı. Uyum içinde çalışmanın sihirli bir kelime olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, başarıların paylaşılmasının, anlatılmasının önemine işaret etti. Eleştiriyi kısır tartışmalara teslim olmak için değil doğruyu bulmak için yapacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz sosyal demokrat bir parti olarak fakirin fukaranın yanında olan, hakkını hukukunu arayan bir partiyiz. Üreticinin, alın teri dökenin hakkını arayan bir partiyiz. Oligarklara, beşli çetelere karşı mücadele eden, haktan hukuktan yana olan bir partiyiz. Herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyan bir partiyiz. Halkın partisiyiz. Bu gerçeklerin bilinmesi ve her yerde anlatılması gerekiyor. Geçmişte hep söylerlerdi, 'CHP hep eleştirir, hiç çözüm üretmez.' Tüm il, ilçe başkanlarım, kadın, gençlik kolları başkanım, örgütümüzün tamamı şunu çok iyi bilsin Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Neyi eleştirirsek arkasından çözümü söylemişiz. Türkiye'nin sorunları çözüm üreten tek partiyiz."

Kaybedecek bir gün bile olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, kimsenin masa başında oturmayacağını, herkesin yerinin sokaklar, çiftçinin, üreticinin, esnafın yanı olduğunu ifade etti.

- "Stratejik çalışmayan arkadaşım köşeye çekilsin"

Herkesin partinin çözümlerini ezberlemesini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de var olan partiler içinde en güçlü bilgisayar altyapısı CHP'ye aittir. Kimin geçmiş seçimlerde hangi sandıkta oy kullandığını biz biliriz. Tüm ayrıntılarımız var. Her birinizin internet şifreleri var, hangi mahallede, hangi sandıkta kime ne kadar oy çıktığını girdiğinizde tamamını görebilirsiniz. Nerede düşük, nerede iyi olduk hepsini görebilirsiniz. Stratejik çalışacağız. Bilgiye dayalı çalışacağız. Bilgi var zaten avucumuzun içinde. Öğreneceksin şu mahallede temsilci yok, bu mahallede parti üyesi yok. Gideceksiniz, gönüllü CHP'li çok bulacaksınız. Bilgilerden yararlanın. Bu bilgiler olduğu halde yararlanmayan ya da yararlanmak istemeyen arkadaşlarım var. Madem ki bir hesaplaşmayız, helalleşmeyiz... Bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşım köşeye çekilsen ona saygı duyarız ama bizim çalışacak, üretecek, koşacak insana ihtiyacımız var. Bizim söylemlerimizi geniş kitlelere anlatacak, bizim iktidara ihtiyacımız var, biz iktidar olmak, Türkiye'nin var olan tüm sorunlarını çözmek istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, ne kadar çok genç partiye üye olursa o kadar çok mutlu olduğunu, gençlerin önerisinin farklı olduğunu belirterek 6 milyon 300 bin gencin ilk defa sandığa gidip oy kullanacağını anlattı. Ev kadınlarına ulaşmakta sorunları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 1971'de kabul edilen bir kanun, 2022'ye kadar gereğinin yapılmadığını, bunun da aile destekleri sigortası olduğunu vurguladı.

Aile destekleri sigortası çıktığından Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan vatandaşların doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin koruması altında olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorsak aile destekleri sigortasını çıkarmamız gerekiyor. Aile destekleri sigortası kurumunu kuracağız, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu varsa aile destekleri kurumu da olacak. Bu kuruma bağlı sosyal hizmet uzmanları olacak." dedi.

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Kullanılan dilin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, derdini anlatan, hatta CHP'yi sert şekilde eleştirenleri dinleyip sorunlarının çözümü için önemli adım atılmasını istedi. Toplumun her kesimini dinleyip, kucaklaşacaklarını, bugüne kadar atmadıkları önemli adımların tamamına gitmeye çalışacaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, "CHP'yi halkın partisi haline getireceğiz. Bizim siyasetimiz çiftçinin üretmesidir. Bunu gittiğiniz her yerde anlatmak zorundasınız, inançla ve kararlılıkla, yarım ağızla anlatmayın. Topluma gerçekten söz verdim, Millet İttifakı olarak bu toplumu tüm belalardan kurtaracağız, kucaklaşmayı yeniden hayata geçireceğiz." dedi.

- "Sayın Genel Başkan'ım gönlümüzün adayı sizsiniz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kararlı ve inançlı şekilde ülkenin iktidarını inşa edeceklerini, Türkiye iktidarına hazır olduklarını belirterek "Sayın Genel Başkan'ım bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın vereceği karar doğrultusunda canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bunun üzerine salondakiler ayağa kalkarak bir süre alkışladı.

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