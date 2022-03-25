Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu.

"Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz" diyen Erdoğan, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşılacağını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken, vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi rahmetle yad ediyorum.

Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyıldan sonra burası İstanbul ve Bursa'dan sonra en kalabalık üçüncü şehirdi.

"BRÜKSEL'DE TÜRKİYE OLARAK NEREDE DURDUĞUMUZU ANLATTIK"

Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Dün ben Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık.

Bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokat'tandır.

"YATIRIM BEDELİ 5 MİLYAR LİRAYI BULAN ESERLERİN AÇILIŞINI BUGÜN YAPIYORUZ"

Yatırım bedeli yaklaşık beş milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin, resmi açılışını bugün bu meydan da yapıyoruz.

Havalimanının yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Şehrimizin çok uzun yıllar boyunca hava yolu ihtiyacını karşılayacak. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulundan, ortaokula, pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açıyoruz.

18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı. Orada şifayı kaptık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarımızı, restorasyon çalışmalarını hizmete açıyoruz.

Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz. Haziran 2023'te inanıyorum ki karşımdaki bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır.

2023'te vereceğiniz destekle Tokat'ı daha büyük işlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

Muhalefete davet yaptık, köprü açılışına siz de gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ama biz milletimizle beraber açtık. Siz de Tokat'tan izlediniz. Bu millet bunlara layık. Japonya bir numaralı, böyle bir köprüye sahip. Biz şimdi onu da geçtik, bir numara biz olduk. Eskiden saatlerce beklenilirdi, Lapseki'den Gelibolu'ya geçmek için. Ama şimdi sadece 6 dakika.

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU KISA SÜREDE AŞACAĞIZ"

Ekonomide büyük bir mücadele yütürüyoruz. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecinde sancılarını yaşıyor, bedellerini ödüyoruz. Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını hep beraber gördük. Şu anda 19 şehir hastanesiyle sizi hizmetinizdeyiz.

Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya Savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesnide nasıl salgının üstesinden geldiyse, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır.

Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Sabredersek çalışmaya devam ederseki, sağlam durursak hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyamızda herkes görüyor.

Ekonomide yaşanan çalkantılar sadece Türkiye'de mi? Hayır, tüm dünyada. Bizim diğerlerinden farkımız, biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrette yaptığmız zamla, artışla tarihin en yüksek zammını yaptık.