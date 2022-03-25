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Vakıf Katılım'da genel müdür değişti

Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çelik, Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü'ne atandı. Vakıf Katılım eski Genel Müdürü İkram Göktaş ise yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 18:16
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Vakıf Katılım'da genel müdür değişti

Vakıf Katılım'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çelik, bugün itibarıyla Vakıf Katılım Genel Müdürü olarak atandı.

Vakıf Katılım eski Genel Müdürü İkram Göktaş ise yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, hedeflerinin tamamına ulaştıkları oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2016 yılındaki açılış töreni konuşmamda, kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri olacağımızı belirtmiştim. Bugün bu hedefi beklenenden daha kısa sürede gerçekleştirdiğimizi görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hemen her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Vakıf Katılım'ın kuruluş ilkelerinde ecdadımızdan bize miras kalan vakıf eserlerinin ihyası ve vakıflara ruh veren değerlerin yaşatılması önemli bir yer tutuyor.

Geride bıraktığımız başarılı yılın ardından ana ortağımız olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflar'a, Vakıf Gureba Hastanesi'nin yeniden inşasında kullanılmak üzere 2021 yılında elde ettiğimiz karın yüzde 10'unun temettü olarak ödenmesine karar verdik. Kurumumuzun başarılı performansı devam ettikçe vakıflarımızın ihyası için çok daha fazla kaynak aktarımı yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."

Oran, gerçekleştirilen yönetim değişikliğinin Vakıf Katılım ve katılım finans sektörü için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik ise katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla başladıkları yolculukta, tecrübeli ekip ve takım çalışmasına değer veren yönetim anlayışıyla, sadece kurumu değil sektörü de ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceklerini aktardı.

Çelik, "Vakıf Katılım'ın 6 yıl gibi kısa bir sürede sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmesinde çok önemli katkıları olan İkram Göktaş Bey'e teşekkür ediyor, yönetim kurulu üyesi olarak sürdüreceği görevinde bizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Osman Çelik

Verilen bilgiye göre, Vakıf Katılım Genel Müdürü olarak atanan Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan'da doğdu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Çelik, 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde ekonomist olarak çalıştı.

Çelik, 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde uzman ve baş uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu'nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdüren Çelik, 2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Osman Çelik, 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda sırasıyla kredilerden ve ticari bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibarıyla da Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

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Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yapan Çelik, G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı.

Osman Çelik, aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

- İkram Göktaş

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi İkram Göktaş, 1969 yılında Bitlis, Mutki'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Göktaş, 1992-2000 yılları arasında Garanti Bankası'nda farklı unvanlarda görev yaptı.

Göktaş, 2001-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu'nda, 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere bir çok alanda yöneticilik görevlerinde bulundu.

İkram Göktaş, 2015 yılı ekim ayından bu yana Vakıf Katılım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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