Şehir eşkıyaları İETT otobüsünün önünü kesti, taş ve sopalarla saldırdı

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Yolcu almak için durağa yanaşan bir İETT otobüsünden yol isteyen şehir eşkıyaları, şoför yol vermeyince dehşet saçtı. Araçlarından inen şahıslar, şoför Tarık Akçam'a küfürler savurarak saldırdı. Yaşanan durum karşısında camını kapatan Akçam, otobüsle kaçmaya başladı. Öfkeli şahıslar ise yaptıkları ile yetinmeyerek otobüsün peşinden gitti. 6 durak boyunca ara ara İETT aracına saldıran şahıslar, yolunu keserek aracı durdurmaya çalıştı. Kilometrelerce devam eden takip ise Akçam'ın otobüsü Bahçeşehir Polis Merkezi'ne getirmesiyle son buldu. Otobüs şoförü durumu polis ekiplerine bildirirken, şahıslar polislere de el işaretleri ile tepki gösterdi. Olay sonrasında şahıslar polisler tarafından gözaltına alınırken, yaşanan o kovalamaca anları otobüs içindeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Taş ve sopalarla otobüse saldırdılar"

Yaşanan olayı anlatan Tarık Akçam, "Bugün sabah saatlerinde Şahintepe istikametinden Avcılar'a doğru servisime başladım. Saat 7.20 sıralarında ise duraktan yolcu alırken korna ve selektör yaparak arkama bir araç yanaştı. Sonrasında araçtan inen şahıslar yanıma gelerek yol istediler. Benim durduğum yer ayrı bir perondu, cep otobüs durağıydı. Bende onlara, 'Yolcu alıyorum, size yol veremem' deyince şahıslar bana küfür etmeye başladı. Bende camımı kapatıp kaçmaya başladım. Beni 6 durak takip ederek otobüse saldırdılar. Seyir halindeyken beni sıkıştırdılar, kavşakta yolumu keserek taş ve sopalarla otobüse saldırdılar. Dakikalarca bu tehlikeli yolculuk devam etti. Bazen kaldırıma çıktık, diğer sürücülere zarar verebilecek manevralar yaptık ve en sonunda Bahçeşehir Polis Merkezine geldik. Ben polis memurlarına durumu anlatınca memurlar şahısların yanlarına gelmesini söyledi. Bu seferde polislere el, kol hareketi yaptılar. Durum böyle olunca polisler zorla şahısları gözaltına aldı" dedi.

"Ben onlarında anne, baba ve kardeşini taşıyor olabilirdim"

Maddi zararla olayı atlattığını belirten Tarık Akçam, "Aracımda çok şükür yaralanan olmadı. Zaten kimsenin başına bir şey gelmesin diye direk karakola sürdüm aracı. Sadece aracımda maddi hasar mevcut. Tabi bu durum bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Şahsıların attığı taşlardan biri camı kırabilir ve yolcuları yaralayabilirdi. Veya benim başıma gelebilir ve kontrolümü kaybedip kaza yapabilirdim. Defalarca o virajlı yollarda kazanın eşiğinden döndük. Ben onlarında ailesini taşıyor olabilirdim. Onların annelerini, babalarını, kardeşlerini biz taşıyoruz, onlarında canları bize emanet. Benim onları güvenli bir şekilde taşımam için bize rahat verin. Sizin gibi şehir eşkıyaları artık bizden uzak durun" diye konuştu.