Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?

Meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölge genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haftalık Hava Tahmini

(26 Mart - 1 Nisan 2022)

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilir. pic.twitter.com/I9WoxvWY1J Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 25, 2022

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından haritayla birlikte yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE GÜNEŞ AÇACAK

Meteorolojinin yayımladığı haritaya göre Perşembe günü ülkenin büyük bir bölümünde güneş yüzünü gösterecek. Marmara'nın bir kısmında sağanak yağış beklenirken Ege bölgesinde ise bulutlu hava hakim olacak.