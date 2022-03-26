Süleymancılara ait yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı

İstanbul Esenler'de Süleymancılara ait olduğu belirtilen yurtta, öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı.

Süleymancılara ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurdundaki bir görevli, çocuklara sert şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı.

Şüpheli A.E. nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını iddia ederek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim, şu an işsizim" savunmasını yaptı.

Şüpheli A.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.