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Suriye'de çözüm umutları arttı

Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık süreçte Suriye'de sükunet havası hakim. Suriye'de Türkiye'yi karşısına alacak eylemlerden kaçınan Rusya, son 2 aydır herhangi bir hava saldırısı düzenlenmedi. Türkiye, Suriye sahasındaki bu tablonun anayasal çözümün hızlanmasına katkı sunması beklentisinde

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 26 Mart 2022 07:24
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Suriye'de çözüm umutları arttı

Rusya ile Ukrayna arasında önce gerilim ardından sıcak savaşın başlamasından bu yana geçen 2 aylık süreçte Suriye'de bombardımanlar durdu, sorunlu bölgelerde sükunet hakim oldu. Suriye'de Türkiye'yi karşısına alacak eylemlerden kaçınan Rusya, son 2 aydır Suriye'de herhangi bir hava saldırısı düzenlemedi. Yine en karışık bölgelerden İdlib'de de herhangi bir çatışma, provokasyon ya da saldırı yaşanmadı. Bu sükunete, Suriye kuzeyinde ABD ve Rusya arasında sıkışan PYD/YPG de dahil olurken, terörist örgüt yaklaşık 2 aydır Türkiye'nin harekat bölgelerine yönelik taciz atışları ve benzeri girişimlerde bulunmuyor. Benzer bir tablo Türkiye ile Rusya'nın karşılıklı olarak bulunduğu harekat sahalarından Libya'da da görülüyor.

ÇÖZÜM HIZLANACAK

  • Ukrayna savaşının Suriye denklemine ciddi olumlu yansımaları olması bekleniyor. Ankara, Rusya-Ukrayna savaşı ardından Suriye sahasında oluşan bu tablonun anayasal çözümün hızlanmasına katkı sağlaması beklentisinde. Hükümet kaynaklarına göre, Suriye'deki mevcut sükunet, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü denge politikasının Suriye sahasına bir yansıması. Türkiye'nin süreci iyi yönetmesi halinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü önceleyen çözüme yönelik tezlerinin sahada daha güçlü karşılık bulması beklenebilir ve kurduğu üslerle sıcak denizlere açılma hedefini gerçekleştiren Rusya bu pozisyonunu korumakla birlikte çözüme daha fazla katkı sunabilir. Tüm bu gelişmeler Suriye'de daha hızlı bir çözümü beraberinde getirebilir.

ÖNCE KALICI ATEŞKES

Suriye'de anayasal çözümün hızlandırılmasına ilişkin Türkiye'nin beklenti ve önerileri, Ukrayna savaşı nedeniyle gerçekleştirilemeyen Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Astana formatındaki toplantıları ve ardından Putin'in Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı için Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyarette detaylı olarak değerlendirilecek konular arasında. Ancak bunun için de Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ateşkesin sağlanması gerekiyor.

ABD geri adım attı

  • ABD öncülüğünde oluşturulan Suriye Uluslararası Koalisyonu'nun Esed rejiminin meşruiyetini destekleyen girişimleri Esed'in Suriye'deki savaşçılarını gönüllü olarak Rusya yanında Ukrayna'ya göndermesi üzerine büyük hasar gördü. Şimdiden batılı başkentlerde Esed'in meşruiyeti sorgulanmaya başlandı. Beşar Esed'in geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyareti dolayısıyla BAE'yi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin "Esad'ın ziyaretinden dolayı hayal kırıklığı ve rahatsızlık duyduğunu, bunun açıkça Suriye liderine meşruiyet verme çabası olduğunu" beyan etmişti.

Libya'da da benzer tablo

Rusya-Ukrayna savaşının Suriye'de anayasal çözüme sağlayabileceği beklenen katkının Türkiye ile Rusya'nın karşılıklı olarak bulunduğu Libya harekat sahasına da yansıyacağı değerlendiriliyor. Rusya'nın bu bölgelere yayılmış durumdaki gücünü toparlayarak yeni durumun yol açtığı güvenlik politikası ekseninde taksim etmesi sürecinde burada da mevcut pozisyonlar üzerinden barışın tesisini sağlayacak siyasi çözüm çabalarına katkının artması ve çözümün hızlanması bekleniyor.

Kıymet Sezer

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