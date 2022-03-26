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'Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız'

Bakan Varank: Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız ve bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları yaparak gerçekleştirdik

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 08:35
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'Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidar olduklarını belirterek, "Bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları yaparak gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) düzenlenen "Sanayici ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı"na katıldı.

Varank, toplantıdaki konuşmasına, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Kentte gün boyu gerçekleştirdiği temaslarla Kahramanmaraş sanayicisinin neleri yapabileceğini müşahede ettiğini ve ziyadesiyle memnun olduğunu belirten Varank, firmalardaki istihdam ve teknolojik altyapının kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, hiç yaşamadığımız bir şekilde hemen kuzeyimizde bir savaşın içerisinde yaşıyoruz. Ama sanayicilerimiz bana emtia fiyatlarındaki artıştan, enerjideki artıştan, lojistik maliyetlerindeki artıştan şikayet etmediler. Sanayicilerimiz bugün bana yer sorunundan şikayet ettiler. Hepsi istisnasız 'Sayın Bakanım biz yatırım yapmak istiyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin tedarikçi ülke anlamında yakaladığı başarı da biz yatırımlarımızı arttırmak, daha çok üretmek, daha çok kazanmak, ülkemize daha çok kazandırmak istiyoruz' dediler. Bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak daha mutlu bir dönem olamaz. Gerçekten insanların yatırım yaparken sadece alana ihtiyaç duydukları bir takım bürokratik sorunları dile getirdikleri bir dönemden geçiyoruz."

Türk sanayicisinin Uzak Doğu, kuzey ve güneydeki tüm rakipleriyle mücadele edebilecek kadar bilinçli olduğunu vurgulayan Varank, "Ben sanayicilerimize tekrar şunu hatırlatıyorum. Bir metrekare bile çatının bu dönemde boş kalmaması lazım. Tarıma uygun olmayan arazilerin bu dönemde boş kalmaması lazım ve burada yaptığımız yatırımlar şu anda iki senede size geri dönüyor ve size rekabetçilikte çok ciddi avantajlar sağlıyor. Özellikle döngüsel ekonomiyi çok daha iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Buna dönük yatırımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız"

Bakan Mustafa Varank, sanayi üretimi alanında yapılanların önemli olduğunu ancak bu duruma entegre olarak bakılması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız ve bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları yaparak gerçekleştirdik. Bizi zaman zaman eleştirdiklerini biliyorsunuz. Diyorlar ki, sizin hükümetleriniz betonla çimentoya yatırım yaptı. Ama bu eleştirileri yapanlar aslında Türkiye'deki ekonomik kalkınmanın, Türkiye'deki ekosistemin ne olduğunun farkında değiller. Biz Türkiye'ye bu altyapı yatırımlarını yapmamış olsaydık, Türkiye'nin kurulu güç kapasitesini 100 bin megavata çıkarmamış olsaydık, Türkiye'yi bu otoyollarla, yollarla, köprülerle, tünellerle donatmamış olsaydık, Kahramanmaraş'ta balını üreten sanayicinin o malları öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı. O malları taşıyıp satma imkanı olmayacaktı. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'de bir kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başlattık."

AK Parti hükümetleri olarak 19 senedir entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, yatırımlar yapmaya çalıştıklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"İnşallah bir 20 sene daha bu hizmetlere bu yatırımlara Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Tabii zaman zaman sıkıntılar oluyor, konjonktür istediğimiz gibi gitmiyor. Bunlarla yaşamak durumunda kalabiliyoruz. İşte savaşı hep beraber yaşıyoruz ama Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem yok. Sağladığımız altyapılar sayesinde Türkiye ekonomisi gerçekten sağlam bir şekilde yoluna devam edebilecek kabiliyetlere sahip. İşte Türk sanayicisi aslında pandemi döneminde nasıl esnek bir üretim yapısına sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 3 ay, 4 ay Çin'deki firmalar telefonlarını bile açmazken benim sanayicim bütün siparişlerini, ihracat siparişlerini zamanında yetiştirdi ve bunları yerlerine ulaştırdı. İşte biz bu sağlam altyapının üzerine inşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla gayret göstererek çok daha başarılı işlere imza atacağız."

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Kahramanmaraşlı iş insanları ve diğer ilgililer katıldı.

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