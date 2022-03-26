Kaza mı suikast mi: Bilirkişi noktayı koyacak

Kahramanmaraş'ta, 13 yıl önce düşen helikopterde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamlayarak raporunu yazmaya başladı. Yakın bir zamanda dosyaya girecek olan bilirkişi raporu; helikopterin suikast, kaza ya da ihmal sonucu mu düştüğü sorusuna cevap verecek ve bu nedenle soruşturmanın seyrini değiştirecek. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Keş Dağı'nda 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 2016'da şüpheliler hakkında, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmiş, BBP'nin itirazı üzerine 20 şüpheli hakkında takipsizlik kararı kaldırılmıştı. Böylece yeniden açılan soruşturmada şu ana kadar 200 kişinin ifadesi alındı. Yazım sürecinin ardından raporun soruşturma dosyasına gireceği öğrenildi. DHA

ORAYA YÜRÜDÜLER

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda da anıldı.

KABRI BAŞINDA ANILDI

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13'üncü yılında Ankara'daki Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anıldı.

İLKER TURAK