Rüyalara reklam yerleştirilecek

Firmaların giderek daha fazla ilgi gösterdiği yeni bir pazarlama taktiği uzmanları alarma geçirdi. Independent'ın haberine göre "rüya inkübasyonu" diye bilinen, firmaların rüyalara reklam yerleştirmesine olanak tanıyacak teknolojik gelişmeler uzmanların dikkatini çekiyor. Habere göre bilim insanları aslında rüya inkübasyonu teknolojisi üzerinde çeşitli hastalıkları tedavi etmek ve psikolojide ilerlemeler sağlamak için uğraşıyor. Şirketler de rüyalara reklam yerleştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Ancak uzmanlara göre rüyalarda reklam izlettirme fikri üzerinde daha alınması gereken uzun bir yol var.