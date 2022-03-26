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Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı

Tüketicinin en çok şikayet ettiği konularda birdüzenlemeye gidildi ve vatandaşa yeni haklar verildi. Ön ödemeli satılan konutlarda süre 48 ay olarak belirlendi. Bu sürede teslim edilmeyen konut için vatandaşın zararı tanzim edilecek. Bu rakam her bir daire için tam 70 bin TL olacak. Yine kredi kartlarındaki bilgilendirmeden yapılan sigorta işlemleri de yasaklandı. Ayrıca tüketici lehine olan faiz indirimleri de hemen yansıtılacak ve vatandaşın parası cebinde kalacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Mart 2022 08:52
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Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı

Tüketici için yeni haklar geldi. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtuluyor. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, tüketici ve konut kredilerinden ön ödemeli ev satışlarına, devre mülklere kadar birçok alanda tüketicinin mağduriyetini gideren, aldatılmasını ve fazla ödeme yapılmasını önleyen yasayı kabul etti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor:


ZAMANINDA TESLİM EDİLMEYEN HER BİR KONUT İÇİN 70 BİN TL CEZA

ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY: Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

BİLDİRİME BİLE GEREK KALMADI

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI: Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

ŞARTLI SATIŞ YASAKLANDI

SİGORTA KALDIRILDI: Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

AYKIRILIĞI TESPİT EDİLEN HER BİR İŞLEM İÇİN AYRI AYRI HAREKETE GEÇİLECEK

BİN LİRA CEZA: Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.

FAİZ İNDİRİMİ VATANDAŞIN LEHİNE İSE ANINDA YANSITILACAK

KARTA İNDİRİM HEMEN UYGULANACAK: Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.

DEVRE MÜLK MAĞDURLARI DA UNUTULMADI

HAK SAHİBİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK: Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

KAPAT [X]

HAPİS CEZASI VERİLECEK: Kanunla ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ASGARİ DEVRE 7 GÜNE İNDİ: Devre mülklerdeki asgari devre süresi 15 günden 7 güne indirildi.

ZORUNLU OLACAK

YENİLENMİŞ ÜRÜNE BİR YIL GARANTİ: Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.


SATIŞ SONRASI HİZMET YOKSA TAZMİNAT: Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.

30 BİN LİRA SINIRI: Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulac

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