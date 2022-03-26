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Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir

Asgari ücrete ikinci zam tartışmasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum" sözleriyle hevesler kırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla tartışmalar yeniden başladı rakamlar konuşuluyor

Eklenme : 26 Mart 2022 09:05
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Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir

Nisan ayında işçi ve işveren tarafı ile bir araya gelecek olan hükümetin, Haziran ayında 850 TL ile bin 200 TL arasında bir zam yapmayı planladığı konuşuluyor.

Asgari ücrete ilave zammın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili tartışmalar gündemde yer bulmaya devam ediyor. İktidar kurmayları ile Çalışma Bakanlığı arasında konu ile ilgili farklı açıklamalar yapılırken, Nisan ayında zam çalışmaları için iktidarın düğmeye basması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında "Görüşmeler neticesinde böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." dedi

Çalışma nisan ayında zam haziran ayında

Edinilen bilgilere göre, iktidar kurmayları, bakanlığın aksine asgari ücrete zam yapılması için yoğun bir trafik yürütüyor. Vatandaşın ekonomik kaygılarının öne çıktığı bu günlerde seçime yönelik bir hamle arayışında olan iktidar kurmayları, Külliye'yi de buna ikna ederek Nisan ayında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile görüşmeler yaparak, ilave zammın Haziran ayında uygulanmasını istiyor. İstenilen rakamın ise 4 bin 500'ün üzerine çıkan açlık sınırı ve enflasyon rakamları göz önünde alınarak 850 TL'lik bir ilave zam ile 5 bin 100 TL olması planlanıyor. Ancak rakamın ekonomik göstergelerin değişimi ile 5 bin 100 TL'yi geçebileceği de belirtiliyor.

İktidar kurmayları bastırıyor

Ancak bu durum iktidar içinde tartışmalara da neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikinci bir zam için kapıyı kapatıp, topu Meclise atarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı sessiz kaldı. İktidar kurmayları ise özellikle il ve ilçe teşkilatlarından genel merkeze yapılan "ekonomik sitemleri" ve bunların seçime yansımalarını önceleyerek. İlave zam için diretiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı, "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" açıklaması da ilave zam ile ilgili çalışmaların yapılacağı iddialarını güçlendirdi.

Asgari ücretliler büyük beklenti içinde

Resmi rakamlara göre enflasyonun yüzde 50'yi aştığı, iğneden ipliğe tüm ürünlere fahiş zamlar yapıldığı mevcut ekonomik şartlarda 4 bin 250 lira olarak belirlenen asgari ücret daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kaldı. Sendikaların şubat ayı ile ilgili açlık sınırı rakamları 4 bin 500'ün üzerine çıkarken, mart ayı ile ilgili rakamların ise 5 bini yakalaması tahmin ediliyor. Bu ekonomik göstergeler karşısında ise milyonlarca asgari ücretli ilave zam beklentisi içinde.

Kaynak: İnternethaber

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