Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 10:50
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." mesajına yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız